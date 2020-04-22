2020-04-22T12:57:27+03:00
Политика

Путин обсудит коронавирус с главами регионов 22 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

На рабочей встрече обсудят основные вопросы эпидемиологической ситуации в субъектах страны [видеотрансляция]
Ксения АНУФРИЕВА
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Предварительно, совещание с губернаторами состоится в 13:00 по московскому времениПредварительно, совещание с губернаторами состоится в 13:00 по московскому времениФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин 22 апреля, в среду, проведет рабочую встречу в режиме видеоконференции с главами регионов государства. Лидер страны обсудит с губернаторами эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в субъектах России из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, и дальнейшие действия властей для борьбы с пандемией.

Путин обсуждает с правительством ситуацию с коронавирусом.

Предварительно, совещание с губернаторами состоится в 13:00 по московскому времени.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 5 236 человек на территории России. За один день 57 пациентов с COVID-19 скончалось в клиниках страны, общее число погибших достигло отметки в 513. человек. Ученые считают вакцинацию единственным способом остановиться пандемию, охватившую почти все страны мира.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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