Путин обсудит коронавирус с главами регионов 22 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Российский президент Владимир Путин 22 апреля, в среду, проведет рабочую встречу в режиме видеоконференции с главами регионов государства. Лидер страны обсудит с губернаторами эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в субъектах России из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, и дальнейшие действия властей для борьбы с пандемией.

Путин обсуждает с правительством ситуацию с коронавирусом.

Предварительно, совещание с губернаторами состоится в 13:00 по московскому времени.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 5 236 человек на территории России. За один день 57 пациентов с COVID-19 скончалось в клиниках страны, общее число погибших достигло отметки в 513. человек. Ученые считают вакцинацию единственным способом остановиться пандемию, охватившую почти все страны мира.