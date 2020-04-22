Коронавирус в Израиле, последние новости на 22 апреля 2020: людей штрафуют за отсутствие защитных масок

По последним данным портала koronavirus-map.ru, за минувшие сутки в Израиле выявлено 384 новых случая заражения, таким образом общее количество заболевших коронавирусом на 22 апреля 2020 года достигло 14326 человек, из которых 148 находятся в тяжелом состоянии. За это же время в больницах скончались трое человек, общее количество смертей от коронавируса выросло до 187 человек. Число выздоровевших на сегодняшний день составляет 4961 человек.

ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ШТРАФОВАТЬ ЛЮДЕЙ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ

Полиция Израиля начала выписывать штрафы горожанам, вышедшим на улицу без защитных масок, хотя это обязательное требование, чтобы не допустить распространения вируса. Как сообщает издание ISRAland со ссылкой на последние полицейские сводки, только за минувшие сутки было выписано 32 штрафа. Еще на прошлой неделе правительство Израиля приняло решение, что в первый раз нарушитель отделается выговоров, а во второй раз будет оштрафован на 200 шекелей, хотя изначально сумма штрафа оговаривалась как 500 шекелей.

Власти Израиля повторяют, что граждане не должны выходить из дома без защитных масок (покупных или самодельных), а владельцы магазинов, аптек, парикмахерских и других работающих организаций имеют право не обслуживать клиентов, пришедших без маски.