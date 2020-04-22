2020-04-22T12:48:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 22 апреля 2020: людей штрафуют за отсутствие защитных масок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 22 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По последним данным портала koronavirus-map.ru, за минувшие сутки в Израиле выявлено 384 новых случая заражения, таким образом общее количество заболевших коронавирусом на 22 апреля 2020 года достигло 14326 человек, из которых 148 находятся в тяжелом состоянии. За это же время в больницах скончались трое человек, общее количество смертей от коронавируса выросло до 187 человек. Число выздоровевших на сегодняшний день составляет 4961 человек.

ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ШТРАФОВАТЬ ЛЮДЕЙ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ

Полиция Израиля начала выписывать штрафы горожанам, вышедшим на улицу без защитных масок, хотя это обязательное требование, чтобы не допустить распространения вируса. Как сообщает издание ISRAland со ссылкой на последние полицейские сводки, только за минувшие сутки было выписано 32 штрафа. Еще на прошлой неделе правительство Израиля приняло решение, что в первый раз нарушитель отделается выговоров, а во второй раз будет оштрафован на 200 шекелей, хотя изначально сумма штрафа оговаривалась как 500 шекелей.

Власти Израиля повторяют, что граждане не должны выходить из дома без защитных масок (покупных или самодельных), а владельцы магазинов, аптек, парикмахерских и других работающих организаций имеют право не обслуживать клиентов, пришедших без маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ
Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ
За месяц в Россию вернулись более 170 тысяч туристов
Эксперт спрогнозировала, когда медицинские маски появятся в аптеках
В Кремле считают бездоказательными заявления об искусственном происхождении коронавируса
Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации
Эксперт: заметные скачки цен на нефть сохранятся до июня
Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
В Вологодской области «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Tele2 запустил доставку SIM-карт на «Яндекс.Такси»
В Минобразе оценили шансы на перенос учебного года в вузах
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день