2020-04-22T12:48:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 22 апреля 2020: количество зараженных в стране достигло 20 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 22 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за последние сутки в стране зарегистрировано 1422 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных по состоянию на 22 апреля 2020 года в Индии составило 20080 человек. Также за последние сутки скончались 53 человек, и общее число людей, умерших о осложнений COVID-19, теперь составляет 645 человек. Выздоровевших с каждым днем становится все больше – за минувшие сутки выписались из больниц 202 пациента, общее число излечившихся от коронавируса достигло 3975 человек.

ГРУППА ТУРИСТОВ ПЫТАЛАСЬ ПЕРЕЖДАТЬ ЭПИДЕМИЮ КОРОНАВИРУС В ПЕЩЕРЕ

Пока местные жители сидят дома, соблюдая строгий режим самоизоляции, группа туристов-иностранцев решила переждать панэпидемию коронавируса в пещере. Как сообщает издание USA.one, четверо мужчин и двое женщин – граждане США, Украины, Франции, Непала и Турции, остались без денег и не могли снять номер в отеле или жилье. Поскольку уехать домой они тоже не могли из-за закрытых границ и аэропортов, туристы решили поселиться в пещере возле Ришикеша в штате Уттаракханд, где прожили с 24 марта до 21 апреля, пока их не обнаружили полицейские. Турист из Непала на последние сбережения выбирался в город, где покупал продукты и другие предметы первой необходимости.

Сейчас туристов отправили на двухнедельный карантин в Суорг Ашрам, хотя, как отмечает издание, ни у одного из них анализы не выявили коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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