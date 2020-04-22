Коронавирус в Казахстане, последние новости на 22 апреля 2020: в стране ужесточают условия карантина

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных по состоянию на 22 апреля 2020 года достигло 2047 человек. Количество жертв COVID-19 по-прежнему составляет 19 человек (больше всего в Алматы – 5 человек и в Акмолинской области – 4), а число выздоровевших достигло 505 человек.

ГОРОЖАН ШТРАФУЮТ ЗА ПРОГУЛКИ С ДЕТЬМИ

В Казахстане по-прежнему действует режим строгой самоизоляции, во время которого выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, иначе есть риск получить внушительный штраф. После последних ужесточений карантинных мер, за продуктами можно ходить только одному члену семьи и только раз в три дня. Но не все граждане сознательно подходят к этим требованиям и выходят из дома на прогулки, ссылаясь, что на улице хорошая погода и им сложно сидеть дома. Как сообщает портал Tengrinews.kz, в Актобе полицейские начали штрафовать родителей, которые выходят на прогулки с детьми и даже распивают алкоголь во дворе, пока ребята бегают и веселятся по улице. О ношении защитных масок и перчаток, конечно, никто и не вспомнил. В отношении нарушителей полицейские уже составили административные протоколы.

- Такие рейды будут проходить регулярно. К нарушителям режима, беспричинно находящимся на улицах города, будут применяться строгие меры - штрафы и аресты, –заявил представитель МВД Казастана Канат Алиев.