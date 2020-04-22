Какими будут май и лето-2020 в Москве, рассказали синоптики

- Погода начнет меняться в воскресенье, 26 апреля, - обещает читателям “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Пора бы уже! После рекордной зимы и очень теплого марта апрельские снегопады и ледяной ветер кажутся анахронизмом.

- Циклон-долгожитель, который портил нам погоду, окончательно отступит под натиском западного антициклона. В ночные часы в воскренье и понедельник еще возможны заморозки, днем же солнце прогреет воздух до +12..+15 градусов. Так что в последние дни апреля температура будет соответствовать климатической норме. И, самое главное, прекратится сильный ветер, дождь и тем более снег. И это станет добрым знаком перехода следующему весеннему месяцу – а май, по по прогнозам Гидрометцентра России, должен быть теплее климатической нормы примерно но градус.

В норме дневная температура мая +19...+20 градусов. Это в среднем за месяц. Сейчас будет на градус выше (опять же в среднем), так что вполне можно рассчитвать на летнюю теплынь уже в конце весны, +22...+23 градуса. Дождей ожидается обычное количество, 8 мокрых дней за весь месяц.

Лето-2020 в Москве тоже будет теплым!

- Сейчас, в эпоху глобального потепления, холодные месяцы, когда средняя температура ниже климатической нормы, случаются крайне редко, - объясняет Татьяна Позднякова. - Если помните, таким был июль 2019 года – казалось, что лета у нас и нет вовсе! Август-2019 вписался в рамки климатической нормы. А потом с сентября до марта, семь месяцев подряд, - аномальное тепло, причем аномалии были крупные, особенно зимой. Апрель-2020, судя по всему, окажется чуть прохладнее, чем обычно по средней температуре. И он как раз станет той самой перебивкой, за которой последует череда аномально теплых месяцев.

Прогноз Гидрометцентра России на лето-2020 в Москве такой:

Июнь и июль будут чуть теплее климатических норм. Обычная для первого летнего месяца температура +21...+22 градуса, для макушки лета +23...+24 градуса.

Август же ожидается жарче и суше, чем обычного. Норма для августа – это +21...+22 градуса, этим летом должна быть выше. И да, речь о средней температуре месяца, никто не исключает 30-градусного зноя или более прохладных дней.