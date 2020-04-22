Мишустин раскритиковал губернаторов за халатность

Регионы представили в правительство неверные расчеты коечного фонда и формально отнеслись к исполнению поручений президента. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом.

Мишустин напомнил, что еще в конце января правительство попросило губернаторов представить расчеты: сколько денег из федеральной казны им требуется, чтобы увеличить число коек в больницах при пандемии коронавируса. По представленным расчетам правительство выделило регионам 33 миллиарда рублей. Но как только уровень заболеваемости в России стал расти, регионы завопили о помощи.

- Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест, - сказал Мишустин.

В итоге на прошлой неделе правительство дополнительно выделило регионам более 32 миллиардов рублей, в том числе на установку специального медицинского оборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков. Но оказалось, что губернаторы опять притормаживают.

- Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%! Необходимо оперативно нарастить темпы, регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим, - заявил Мишустин.

Премьер поручил губернаторам лично убедиться в том, что в местных больницах достаточно врачей и сформированы медицинские бригады для работы с коронавирусными пациентами.

- Если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами, - заявил Мишустин.