2020-04-22T14:23:56+03:00
Политика

Мишустин раскритиковал губернаторов за халатность

Премьер заявил, что в регионах формально отнеслись к угрозе распространения коронавируса
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер поручил губернаторам лично убедиться в том, что в местных больницах достаточно врачей и сформированы медицинские бригадыПремьер поручил губернаторам лично убедиться в том, что в местных больницах достаточно врачей и сформированы медицинские бригадыФото: REUTERS
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Регионы представили в правительство неверные расчеты коечного фонда и формально отнеслись к исполнению поручений президента. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом.

Мишустин напомнил, что еще в конце января правительство попросило губернаторов представить расчеты: сколько денег из федеральной казны им требуется, чтобы увеличить число коек в больницах при пандемии коронавируса. По представленным расчетам правительство выделило регионам 33 миллиарда рублей. Но как только уровень заболеваемости в России стал расти, регионы завопили о помощи.

- Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест, - сказал Мишустин.

В итоге на прошлой неделе правительство дополнительно выделило регионам более 32 миллиардов рублей, в том числе на установку специального медицинского оборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков. Но оказалось, что губернаторы опять притормаживают.

- Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%! Необходимо оперативно нарастить темпы, регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим, - заявил Мишустин.

Премьер поручил губернаторам лично убедиться в том, что в местных больницах достаточно врачей и сформированы медицинские бригады для работы с коронавирусными пациентами.

- Если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами, - заявил Мишустин.

Мишустин об обеспечении больниц оборудованием: Результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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