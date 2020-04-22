2020-04-22T15:30:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 22 апреля 2020: число жертв достигло 21 717 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 22 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Власти страны отмечают, что пик эпидемии в Испании пройденВласти страны отмечают, что пик эпидемии в Испании пройден
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За минувшие сутки число жертв коронавируса в Испании увеличилось на 435 человек. Всего с начала эпидемии умерли 21 717 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19.

За последние 24 часа по состоянию на 22 апреля 2020 года зафиксировано новых 4 211 случаев. Всего выявлено 208 389 случаев заболевания. Выздоровели с начала эпидемии 85 915 человек, из них за сутки – 3 401.

Власти страны отмечают, что пик эпидемии в Испании пройден. Министр здравоохранения Сальвадор Илья сообщил, что страна находится на стадии сгибания кривой распространения коронавируса.

С этого воскресенья дети до 14 лет смогут ходить на прогулки с родителями в Испании, заявил также Сальвадор Илья во время пресс-конференции. Конкретные условия прогулок будут озвучены позже, а изменения вступят в силу с воскресенья, 26 апреля.

Власти испанского города Буньоль приняли решение отменить празднование Томатины - битвы помидоров, которое проводится ежегодно в последнюю неделю августа

О планах отменить празднования сообщила мэр города Жункаль Карраскоса на своей странице в фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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