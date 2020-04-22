Коронавирус в Германии, последние новости на 22 апреля 2020: страна занимает первое место в мире по числу выздоровлений

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки количество зараженных в Германии увеличилось на 1388 случаев, и общее число инфицированных на 22 апреля 2020 года в стране составляет 148453 человек. От осложнений за сутки скончались 224 человека, общее число смертельных случаев увеличилось до 5086 человек. Прирост числа выздоровевших от COVID-19 продолжает радовать – 4200 человек за сутки, общее число излечившихся почти достигло сотни тысяч – 99400 человек. Германия по-прежнему уверенно занимает первое место в мире по числу выздоровлений и восьмое место – по числу активных случаев заболеваний.

В ГЕРМАНИИ НАЧАЛИ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Германии начали клинические испытания на добровольцах новой вакцины от коронавирусной инфекции. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Института вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха, клиническими испытаниями будет заниматься компания Biontech из Майнца. В первой части испытания вакцины примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

- Тестирование вакцины на людях является важной вехой на пути к созданию безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для Германии и всего мира, — заявили представители Института.