2020-04-22T14:40:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 22 апреля 2020: в стране состоится футбольный чемпионат со зрителями

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 22 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Тимур ХАНОВФото: Тимур ХАНОВ
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По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 545 новых случаев заражения, всего на 22 апреля 2020 года в стране насчитывается 15322 заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 515 находятся в тяжелом или критическом состоянии. Также за сутки скончались 176 человек: общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 1765 человек. Выздоровело и выписалось за все время борьбы с панэпидемией всего 550 жителей Швеции.

ЧЕМПИОНАТУ ШВЕЦИИ СО ЗРИТЕЛЯМИ НА ТРИБУНАХ – БЫТЬ!

Если большинство европейских стран на несколько месяцев вперед отменили все массовые развлекательные и спортивные мероприятия, чтобы предупредить новую волну эпидемии коронавируса (вспомним, отмененный в Германии «Октоберфест»), то Швеция решила, что футбольному чемпионату – быть. Как сообщает портал terrikon.com со ссылкой на официальный сайт шведской лиги, чемпионат должен был начаться еще в марте, но его перенесли. Теперь официально чемпионат стартует 14 июня, причем болельщиков обещают запустить на трибуны. Также сообщается, что некоторые футбольные клубы провели несколько любительских матчей и во время карантина.

- Сейчас разрабатывается новый календарь лиги, и единственной проблемой является ожидание решения УЕФА, касающегося дат европейских клубных турниров, - сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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