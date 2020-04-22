В социальной сети Одноклассники появилась возможность выйти в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников. Это стало возможным благодаря технологиям, реализованным разработчиками соцсети на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.

Теперь с помощью звонков один на один, узким кругом или расширенным до 100 участников пользователи могут проводить прямые эфиры в своем личном профиле или группе.

Благодаря новым возможностям звонки в ОК станут не только местом для общения с друзьями и близкими, но и помогут решить в онлайне задачи по работе, для бизнеса и творчества. Например, можно рассказать о товаре или услуге вместе с приглашенным экспертом и ответить на вопросы аудитории как в прямом эфире, так и после него. Провести публичное интервью с известным человеком в домашних условиях, записать совместный музыкальный трек, поучаствовать с друзьями в челлендже и так далее. В условиях самоизоляции запись и трансляция звонка помогут организовать всё это, не выходя из дома и без непосредственного нахождения рядом с собеседниками.

В Одноклассниках появилась возможность запускать трансляции видеозвонков

При этом авторы трансляции звонка смогут разграничивать доступ к просмотру: для всех пользователей соцсети, только для друзей или участников группы, либо в формате приватной трансляции с доступом по ссылке.

Для удобства последующего просмотра для тех, кто не успел подключиться к групповому видеозвонку, ОК предусмотрели в своей платформе функцию записи звонков с возможностью дальнейшей публикации видеороликов в соцсети с теми же настройками приватности, что и при трансляции.

Опубликовать запись звонка или создать трансляцию можно как от личного профиля, так и от имени группы. Чтобы трансляция не стала сюрпризом для собеседников, ссылка на видео или эфир сразу появляется в чате, где проводится звонок. На экране звонка при этом отображается надпись «Ваш звонок в прямом эфире» или «Идет запись звонка».

Вывести звонок в эфир очень просто – нужно в настройках вызова выбрать пункт «Трансляция звонка», определиться с настройками приватности и запустить совместный стрим. Транслировать звонки можно в веб-версии ОК и Android-приложении, в ближайшее время эта функция появится и на iOS. Для записи видеозвонка нужно выбрать в настройках пункт «Запись звонка» во время разговора. Функция записи доступна на всех платформах.

В эфир могут выйти от 2 до 100 человек одновременно

Пользователи также смогут начать транслировать видеозвонок в заранее запланированный эфир с обратным отсчетом как личном профиле, так и в группе. Это позволит проанонсировать трансляцию на нужную аудиторию, а зрителям – подписаться на эфир, чтобы не пропустить его начало.

Платформа звонков в ОК работает на базе искусственного интеллекта и позволяет получать высокое качество картинки даже при плохом интернет-соединении. Сервис учитывает качество сети каждого участника и индивидуально подстраивается под него. В ОК доступны групповые звонки с подключением до 100 собеседников, демонстрация экрана, а также AR-маски и размытие фона в мобильных приложениях и многие другие возможности.