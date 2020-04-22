Коронавирус в Великобритании, последние новости на 22 апреля 2020: за сутки в больницах скончались 828 человек

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 4328 новых случае заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в Соединенном королевстве по состоянию на 22 апреля 2020 года достигло 130184 человек. За сутки в больницах скончались 828 пациентов – всего с начала борьбы с панэпидемией в стране умерли 17378 человек и всего 446 выздоровели.

Сейчас Великобритания занимает 3 место в мире по количеству активных случаев заболевания. По количеству смертей страна расположилась на 5 месте, а по числу выздоровлений - на 206.

СУПРУГИ, ПРОЖИВШИЕ 56 ЛЕТ ВМЕСТЕ, В ОДИН ДЕНЬ ВЫЛЕЧИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Удивительный случай произошел Великобритании: там пожилые супруги, которые прожили в браке 56 лет, одновременно заболели коронавирусом и вылечились от него тоже в один день. Как сообщает издание Daily Mail, в середине апреля 77-летний Сидни Мур и его 76-летняя жена Джин были госпитализированы в инфекционный госпиталь с коронавирусом. Супруги, которые никогда не расставались раньше, просили не разлучать их, и персонал клиники принял решение положить их в одно отделение. А уже через пять дней результаты обоих супругов показали отрицательный результат, и их выписали домой на радость детям и внукам. Сейчас Сидни и Мур находятся дома на самоизоляции.