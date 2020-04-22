За месяц борьбы с пандемией волонтеры помогли сотням тысяч россиян

Борьба с развитием коронавируса в России – головная боль не только государства. Но также социально активных активного населения и целых политических партий. Например, «Единая Россия» уже больше месяца направляет все имеющиеся ресурсы на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии — и человеческие, и финансовые.

В СВЯЗКЕ С ВЛАСТЯМИ И ПРОКУРАТУРОЙ

Партия развернула волонтерские центры во всех регионах страны. Первый из них был открыт 19 марта в Калуге. Почти 90 тысяч активистов ежедневно работают по обращениям граждан. Адресную помощь в центрах уже получили более 288 тысяч человек.

«Наши волонтеры сейчас везде, где нужна помощь. В Сочи и Грозном, к примеру, организовали безопасную доставку пациентов на гемодиализ, - перечисляет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. - Одиноким мамам в Саратовской области доставляют продукты и развивающие игры для детей. Многодетным, нуждающимся семьям привозят продукты, в рамках нашей совместной акции с Министерством просвещения и АСИ #ПомогиУчитьсяДома покупают ноутбуки и планшеты для детей, переведенных на «дистанционку». Всех добрых дел — не перечесть. И за каждым – человек, которому нужна помощь».

В каждом из городов добровольчество имеет свои особенности. Так в Смоленске волонтеры доставляют детям с редкими генетическими заболеваниями лекарства. В Хабаровском крае нуждающиеся бесплатно получают продуктовые наборы и медикаменты. В Архангельске и Краснодарском крае добровольцы организовали «горячую линию» для помощи тем, кто остался без работы из-за режима самоизоляции. Каждое обращение юристы рассматривают совместно с прокуратурой и местными властями.

ПОДДЕРЖКА МЕДИКАМ И БИЗНЕСУ

В Подмосковье волонтеры оказывают населению психологическую помощь, которая востребована в условиях вынужденной самоизоляции. В Нижегородской области по распоряжению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Глеба Никитина областных медиков заселяют в гостиницы, а на выходные – в санатории, которые из-за пандемии простаивают. Обеспечивают горячим питанием – таким образом поддержку получают не только врачи, но и бизнес.

Во всех регионах волонтеры передают больницам средства индивидуальной защиты. В Алтайском крае благодаря добровольцам медучреждения получили 20 тысяч защитных костюмов. Более 100 тысяч масок передали больницам в Псковской области.

В Тюменской области и ряде других регионов депутаты от «Единой России закупают для медучреждений аппараты искусственной вентиляции легких. Во Владимирской области региональные парламентарии и активисты партии собрали порядка 5 миллионов рублей, перечислив зарплаты в благотворительный фонд, и заказали у местного производителя, поддержав и его предприятие, изготовление защитных пластиковых кубов и масок. А также закупили для медиков противочумные костюмы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Волонтеры помогают не только людям. В Твери и Туле помощь получают приюты для бездомных животных. Во Владивостоке и Нижнем Новгороде привезли корм в зоопарки.

Помимо волонтерской деятельности «Единая Россия» на законодательном уровне обеспечивает выполнение поручений президента Владимира Путина, направленных на оказание помощи гражданам страны в условиях пандемии. Ежедневно работает с правительством России. Кабинет министров по инициативе партии увеличил максимальный порог ипотеки, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Теперь на льготы может рассчитывать больше людей.

Партия предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ во время пандемии. Он подразумевает, что управляющие компании и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами не будут начислять пеню, если человек просрочил оплату или заплатил не полную сумму за коммунальные услуги. Соответственно, предоставление ЖКУ не будет останавливаться при неполной оплате. То же касается взносов в фонд капремонта.

В результате совместной работы Минтруда и «Единой России» инвалиды получили возможность дистанционно проходить медосвидетельствование. При этом ранее установленная группа инвалидности будет автоматически продлеваться на полгода. Минэкономразвития поддержало предложения «Единой России» по оказанию помощи бизнесу. Среди них – право регионов самостоятельно составлять перечни предприятий, нуждающихся в поддержке из-за коронавируса, и максимально использовать возможности местных гарантийных организаций. Кроме того, партия добилась расширения списка организаций, которые могут получить льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам.

В «Единой России» предложили распространить меры поддержки бизнеса на некоммерческие организации. Ряд инициатив партии уже реализован – НКО получили отсрочку по уплате аренды госимущества. Кроме того, был введен мораторий на штрафы за неиспользование в полном объеме средств госконтрактов и непредоставление отчетности по грантам.