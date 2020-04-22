Глава Минздрава: уровень смертности в России сейчас на 4,5% ниже, чем в прошлом году

Среди зараженных коронавирусом 2,3 тысячи человек в тяжелом состоянии. Всего в больницах находится более 45 тысяч пациентов, из них 2 тысячи детей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в среду.

- Мы мониторим всех пациентов, которые находятся с подозрением в стационарах, и на коронавирусную инфекцию, и тех, кто поступает с внебольничной пневмонией, - сказал Мурашко.

Всего в больницах планируется развернуть 95 тысяч коек (на данный момент готовы больше 80%). На лечение больных с коронавирусом уже брошено 360 тысяч врачей, как в больницах, так и в поликлиниках.

Как рассказал Мурашко, в России разработана технология отбора доноров плазмы для лечения коронавируса.

- Мы видим, что не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору доноров. Мы создали информационный ресурс, который позволяет отслеживать каждого пациента, в том числе переболевшего, и который потенциально может быть приглашен как донор в оказании помощи другим,- пояснил Мурашко.

Системы для тестирования плазмы переболевших коронавирусом будут поставлены во все станции переливания крови.

Как рассказал глава Минздрава, на госрегистрации сейчас находятся четыре лекарственных препарата для лечения коронавируса, еще 5 препаратов проходят клинические испытания.

По словам Мурашко, в целом ситуация с коронавирусом в России «управляемая».

- Зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее одного процента. Это один из самых низких показателей в мире, - сказал Мурашко.

Как оказалось, коронавирус пока не повлиял и на общий уровень смертности в стране. Сейчас он даже на 4,5% ниже, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин раскритиковал губернаторов за халатность

Премьер заявил, что в регионах формально отнеслись к угрозе распространения коронавируса (подробности)