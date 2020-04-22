Коронавирус в Португалии, последние новости на 22 апреля 2020: власти выделили 25 млн евро на поддержку бизнеса

По состоянию на 22 апреля 2020 года количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Португалии достигло 21 379. Об этом сообщает минздрав Португалии. Количество летальных исходов составило 762.

В данный момент правительство Мадейры установило кордоны и закрыло въезды и выезды из города Камара-ди-Лобуш из-за пандемии коронавируса. В городе были подтверждены 12 случаев заражения коронавирусом, поэтому город закрыли.

Тем временем правительство Португалии намерено выделить 25 млн евро на поддержку бизнеса. Из-за пандемии более 2500 португальских стартапов пострадали, говорится в заявлении министерства экономики страны.

- Пакет из пяти новых мер общей суммой более 25 млн евро предполагает выделение около 10 тыс. евро для поддержки каждого стартапа, - сообщили власти.