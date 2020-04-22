2020-04-22T15:30:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 22 апреля 2020: власти выделили 25 млн евро на поддержку бизнеса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 22 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Количество летальных исходов составило 762.Количество летальных исходов составило 762.
Изменить размер текста:

По состоянию на 22 апреля 2020 года количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Португалии достигло 21 379. Об этом сообщает минздрав Португалии. Количество летальных исходов составило 762.

В данный момент правительство Мадейры установило кордоны и закрыло въезды и выезды из города Камара-ди-Лобуш из-за пандемии коронавируса. В городе были подтверждены 12 случаев заражения коронавирусом, поэтому город закрыли.

Тем временем правительство Португалии намерено выделить 25 млн евро на поддержку бизнеса. Из-за пандемии более 2500 португальских стартапов пострадали, говорится в заявлении министерства экономики страны.

- Пакет из пяти новых мер общей суммой более 25 млн евро предполагает выделение около 10 тыс. евро для поддержки каждого стартапа, - сообщили власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе
Песков назвал очередной чушью сообщение о ссоре Путина и бен Сальмана
Тульский Минздрав объявил о наборе медиков в новые отделения для больных коронавирусом
Трамп распорядился уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские корабли
В Роспотребнадзоре сообщили, что дети могут заражать коронавирусом более длительное время, чем взрослые
В Минпромторге сообщили о росте производства аппаратов ИВЛ в России
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин совершил самоубийство
Продажи бензина на автозаправках России сократились почти вдвое
Тело замглавы департамента Ошарина нашли в закрытой изнутри ванной
Курс доллара на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин
В Тюменской области ветеранам вручают подарки накануне 75-летия Победы
Мишустин оценил готовность больниц к росту числа пациентов с коронавирусом
Курс евро на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса
Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам
Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники
ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции
Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере
В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса