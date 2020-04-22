2020-04-22T15:57:29+03:00
Общество

РЭУ им. Г.В. Плеханова занял 3-е место в мире по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и вошел в топ-100 вузов мира по соответствию целям ООН в области устойчивого развития

Британское рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты всемирного рейтинга влияния вузов на достижение целей ООН в области устойчивого развития (THE Impact Rankings 2020)
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РЭУ им. Г.В. Плеханова впервые вошёл в этот рейтинг и сразу занял несколько топовых позиций. Данный рейтинг Times Higher Education оценивает, насколько влияние университетов мира на общество соответствует целям в области устойчивого развития, которые были приняты Организацией Объединённых Наций (ООН) в 2015 году. В число 17 целей, к достижению которых стремятся все страны мира и чему способствуют университеты, входят ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство, и другие.

Плехановский университет по цели "Качественное образование" занял 3-е место в мире (из 676 университетов) и 1-е место среди российских вузов. ООН отмечает, что "получение качественного образования закладывает основу для улучшения условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития". Британский рейтинг THE высоко оценил усилия РЭУ им. Г.В. Плеханова по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и содействию реализации возможности обучения на протяжении всей жизни для всех членов общества.

РЭУ им. Г.В. Плеханова также вошел в топ-20 вузов мира по цели "Мир, правосудие и эффективные институты", заняв 17-е место в мире (из 453). Эта цель означает "содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях". Большая часть исследований ученых университета посвящена решению этих задач, а выполняются такие исследования в интересах органов всех ветвей власти, включая исследования по экономической безопасности, построению гражданского общества, эффективности различных общественных институтов.

Еще одним достижением университета можно считать позицию 77 в мире (из 479 вузов) по цели "Достойная работа и экономический рост". ООН указывает, что "для обеспечения устойчивого экономического роста обществам придется создать условия для того, чтобы у людей была качественная работа, стимулирующая развитие экономики без вреда для окружающей среды. Важнейшими компонентами поступательного и всеохватного экономического роста являются повышение производительности труда, снижение уровня безработицы, особенно среди молодежи, и расширение доступа к финансовым услугам и льготам". Исследования ученых РЭУ в области занятости населения, производительности труда, драйверов роста экономики, финансовых рынков, предпринимательства, а также усилия университета по предоставлению достойных условий труда своим сотрудникам и содействию в трудоустройстве выпускников обеспечили высокую оценку в рейтинге по этой цели.

Всего РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2020 году принял участие в рейтинговании по влиянию на достижение выполнения шести Целей устойчивого развития. По цели "Уменьшение неравенства" РЭУ занял 78 место в мире, по цели "Гендерное равенство" - позицию 101-200, по цели "Партнерство в интересах устойчивого развития" – позицию 201-300.

По итогам общего рейтинга Плехановка вошла в ТОП-100 и заняла 91-е место в мире и 2-е место в России по влиянию на достижение целей ООН в области устойчивого развития (THE Impact Rankings 2020), всего в рейтинг вошло 806 вузов мира из 89 стран.

Рейтинг Times Higher Education по оценке влияния университетов является единственным глобальным рейтингом, в котором университеты оцениваются в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Times Higher Education использует тщательно подобранные показатели для обеспечения всесторонних и сбалансированных сравнений в трех областях: исследования, информационно-просветительская деятельность и управление.

Подробнее о рейтинге Times Higher Education Impact Rankings 2020 можно узнать:

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

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РЭУ им. Г.В. Плеханова занял 3-е место в мире по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и вошел в топ-100 вузов мира по соответствию целям ООН в области устойчивого развития
Британское рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты всемирного рейтинга влияния вузов на достижение целей ООН в области устойчивого развития (THE Impact Rankings 2020)
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