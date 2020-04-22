«Не знаю, зачем била»: в Соль-Илецке молодая мать подняла руку на грудничка

- Никто мне с ним не помогает, достал! – молодая женщина раздраженно берет плачущего кроху из детской кроватки.

Момент, и женщина с досадой бьет малыша. Потом еще и еще. Удары приходятся даже по голове ребенка. Пока кроха закатывается плачем, мать бросает его на диван.

Видео жестокого обращения с мальчиком засняла жительница Соль-Илецка, к которой женщина с сыном приехала погостить на время. Она же выложила видеоролик в Интернет. За кадром слышно, как подруга пытается урезонить жестокосердную мать. Однако вмешиваться и прекращать избиение хозяйка дома не стала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774799" frameborder="0"></iframe> Арестована жительница Оренбурга, обвиняемая в избиении малолетнего сына.По данным следствия, вечером 20 апреля обвиняемая находилась в гостях у подруги в Соль-Илецке, где избила своего сына

В сети видео моментально набрало тысячи просмотров. Тут же нашлись знакомые женщины, которые рассказали – она сирота, живет не сладко, в свой 21 год беременна уже вторым ребенком. Однако общественным осуждением дело не закончилось. Ролик попал в поле зрения правоохранителей. Личность жестокой женщины была установлена. 21 апреля ее задержали, а пострадавшего малыша изъяли из семьи.

Следком Оренбургской области возбудил в отношении горе-матери уголовное дело за «истязание в отношении несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ). Вопрос о мере пресечения для нее пока не решен. Следствие настаивает на заключении под стражу.

На допросе фигурантка раскаялась в содеянном, а на вопрос, зачем так жестоко обошлась с собственным сыном, растеряно ответила: «Не знаю…».

В ходе расследования уголовного дела проведут несколько криминалистических и судебных экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическую. Она должна показать, насколько молодая мать была вменяемой.