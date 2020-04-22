"Я не бил, а воспитывал": в Москве суд на 2 месяца арестовал киргиза, силой заставлявшего сына отжиматься

В скромняге, совестливо прячущим взгляд от судей, сложно узнать изверга с видео, который зверски избивал собственного сына. Помните эти кадры, на которых крепкий мужчина сначала кулаками, а потом металлической трубой лупит шестилетнего мальчика. Так вот, стоило надеть на тирана наручники, как его словно подменили. В среду, 22 апреля, в Кунцевском суде Москвы Эмильбек Жунусов строил из себя жертву и даже заплакал. Так мужчина пытался разжалобить судей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774488" frameborder="0"></iframe> Мужчина избил ребенка за отказ отжиматься.

- Я не бил сына, а воспитывал, - бормотал он во время заседания об избрании меры пресечения.

Но следствие настаивало именно на аресте.

- У гражданина Киргизии нет регистрации, а значит в любой момент он может скрыться от следствия, - аргументировала требования прокуратура.

Эмильбек уверял, что такое больше не повториться. Но ему, что вполне резонно, не поверили.

- Решением суда избрана мера пресечение в виде ареста сроком на два месяца, - сообщила "Комсомольской правде" пресс-секретарь Кунцевского районного суда Москвы.

Пострадавший мальчик сейчас находится с мамой.

Напомним, на теле ребёнка были обнаружены синяки и ссадины. Судя по всему, отец бил его регулярно. Тиранию помогло остановить видео одного из избиений, которое тетя мальчика сняла и выложила в соцсеть. В итоге, против папаши-тирана возбужили уголовное дело по статье 117 УК РФ " Истязание несовершеннолетнего". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774789" frameborder="0"></iframe> В Москве суд на 2 месяца арестовал киргиза, силой заставлявшего сына отжиматься.Видео: Кунцевский суд

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