Охотники, рыбаки и дровосеки хотят, чтобы лесную отрасль тоже признали пострадавшей от коронавируса

Коронавирус ударил не только по жителям скученных мегаполисов, но и по тем, кто живет от самой природы — охотникам, рыбакам, пчеловодам и собирателям грибов и ягод. Точнее, даже не сам вирус, а борьба с ним.

Своими бедами работники отрасли поделились в среду на онлайн-конференции, которую организовал комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Сначала прошлись по запрету весенней охоты. Оказывается, его ввели больше половины регионов. Хотя зачем — непонятно: кого может заразить охотник, бредущий с ружьишком по лесу. В итоге охотхозяйства остались без мяса и пушнины, а обладатели берданок — без денег.

- Но главная роблема в том, что большинство охотников объединены в некоммерческие организации, а все меры поддержки, которые оказывает государство в связи с коронавирусом, адресованы коммерческим предприятиям. - пояснил «КП» председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. - Это, наверное, несправедливо. Нужно, чтобы поддержка оказывалась независимо от формы собственности. Кроме того, практически вся сфера природопользования не подпадает под принятые меры господдержки пострадавших отраслей. Возьмите хотя бы лесную отрасль — это 1,5 млн человек. У них сейчас очень плохо со сбытом древесины. Сначала китайский рынок закрылся, потом европейский. Что людям делать, куда податься? А между тем, эта отрасль не включена в перечень пострадавших. И сейчас предприниматели, работающие в лесной промышленности, просят о поддержке. Продлите срок аренды лесных участков хотя бы на полгода, не заносите тех, кто не сможет вовремя оплатить, в список недобросовестных арендаторов — это повлечет за собой отказ в выдаче кредитов, ограничение участия в торгах. Мы поддерживаем эти требования: эпидемия пройдет, и этим отраслям надо обеспечить восстановление и развитие.

О ЧЕМ ЕЩЕ ПРОСИЛИ ЛЮДИ ОТ ПРИРОДЫ

- Запретить вырубку лип и других нектароносных растений

- Перестать обрабатывать леса пестицидами

- Включить мед и лесные ягоды в перечень социального питания для профилактики болезней и развития иммунитета

- Возродить заготконторы для грибников, ягодников и собирателей целебных корешков.

- Снизить НДС с 20% до 10%.

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