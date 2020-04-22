У Путина появился новый формат работы: звонки министрам в прямом эфире

Опробовав во вторник новую технологию - видеоконференции с губернаторами с параллельными звонками членам кабинета министров, в среду Владимир Путин вошел во вкус и буквально не слезал с телефона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о борьбе с коронавирусом и, пользуясь случаем попросил президента помочь со строительством кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.

- В планах министерства пока этого строительства нет? - уточнил Путин и набрал номер курирующего дорожное строительство вице-премьера Марата Хуснуллина. - Марат Шакирзянович, кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга. Я сейчас с губернатором Куйвашевым обсуждаю эту тему. Вы с ним свяжитесь, пожалуйста, и потом представьте предложения. На первую вскидку какие у вас идеи по этой стройке?

- Мы смотрим с регионами, где можно ускорить работу, в том числе Екатеринбург поднимает вопрос, что при наличии финансирования они могли бы ускорить, - отреагировал вице-премьер. - Если дадите возможность, мы доработаем, готовы изыскать возможность, выполнить такое поручение.

А вот рассказывая о ситуации с коронавирусом, губернатор сообщил президенту новость, которая вряд ли обрадует жителей Урала.

- Рассчитываем, что нам удастся значительную часть уральцев оставить дома, сохранить социальную изоляцию, как это было сделано в период пасхальных праздников, - заявил Куйвашев, говоря о майских праздниках. - Мы просчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил президента помочь со строительством новой инфекционной больницы. Путин расспросил его, что именно хотят построить в Воронеже, и пришел к выводу, что это в нынешних условиях слишком долго.

- Вы только проектировать год будете и два строить, - заявил он и предложил быстровозводимую больницу из числа тех, что сейчас минобороны строит по всей стране. - Я готов переговорить с любым из руководителей.

И тут же разом набрал и министра обороны Сергея Шойгу, и министра здравоохранения Мурашко.

- Мы разговариваем вчетвером, в Воронеже хотят построить больницу на 250 коек, - ввел их в курс Путин. - Сергей Кужугетович, ваш проект сколько времени займет?

- На 250 коек - два месяца, - по-военному ответил Шойгу.

- Два месяца - это лучше, чем три года, - констатировал президент и поручил Мурашко заняться строительством. - Доложите потом мне стоимость этого объекта.

Путин обсуждает с правительством ситуацию с коронавирусом.

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