2020-04-22T17:51:58+03:00
Звезды

«Он закричал: Света-а!» Ходченкова вспомнила, как познакомилась с Хью Джекманом и показала холодильник на карантине

Актриса коротает дни в одиночестве с бутылочкой испанского брюта и вспоминает австралийского коллегу
Константин ГЛЫБА
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Светлана Ходченкова пообщалась с подписчиками блога.Светлана Ходченкова пообщалась с подписчиками блога.
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Звезда «Домашнего ареста» Светлана Ходченкова, как и многие другие артисты, заперта дома на самоизоляции. Однако в условиях эпидемии актриса не забывает следить за собой и вместо гречки закупает...маски для лица.

Во время видеобеседы с литератором Александром Цыпкиным актриса показала Москву с высоты своей квартиры (живет на 71 этаже одной из башен «Москвы-сити») и даже открыла холодильник на радость подписчикам.

- Я, как и многие, наверно, не поддалась панике и не стала закупать продукты, - призналась Ходченкова. - Единственное, чем запаслась — маски для лица. У меня магазин рядом. В магазины же еще не запретили ходить?

После этого актриса прошлась по просторной квартире до холодильника и предъявила его содержимое на камеру. Внутри не было ровным счетом ничего, кроме масок для лица. И бутылки шампанского, испанского брюта «Sumarocca» (стоимость порядка двух тысяч рублей).

В холодильнике актрисы - просторно. На полке - маски.

В холодильнике актрисы - просторно. На полке - маски.

Содержимое холодильника Светлана объясняет просто: женщина даже на карантине остается женщиной.

- Это, наверно, не только у киноактрис, - говорит Ходченкова. - Включаются инстинкты. Я вдруг поняла, что скучаю по этому. Мне хочется краситься, наряжаться. Сегодня встала в 7.30 утра, ложусь обычно в 21.30. Убралась, поела, накрасилась. Почитала книгу Юваля Харари «SAPIENS. Краткая история будущего».

А еще актриса вспоминает съемки в фильме «Росомаха: Бессмертный», где сыграла с Хью Джекманом.

- Он прекрасен, - мечтательно вздыхает Ходченкова. - Стопроцентное мужское обаяние. Плюс фантастическое чувство юмора. Он харизматичен до безобразия. А как он поет! На «шапке» (вечеринка по случаю завершения съемок) Джекман в какой-то момент сказал: «А теперь давайте каждый споет!». Я спела песню «Ничто в полюшке не колышется». А он спел партию из мюзикла. Потрясающе. Один раз на площадке, когда у меня была примерка, был такой случай. Мы еще не были знакомы, и когда мне нужно было спросить что-то у коллег, я вдруг услышала за спиной «Света!». Поворачиваюсь — на меня бежит Хью Джекман. Он увидел меня и прибежал знакомиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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