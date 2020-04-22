2020-04-22T17:45:08+03:00
Спорт

Защитник «Младо-Болеслав» Алексей Татаев: Я уже тренируюсь с командой

Футбольные клубы в Европе выходят из карантина
Сергей КИРИЛЛОВ
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Алексей Татаев в составе клуба "Млада Болеслав".Алексей Татаев в составе клуба "Млада Болеслав".
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Лидер чемпионата Австрии по футболу ЛАСК из города Линц (опережает «Зальцбург» на пять очков) первым прервал самоизоляцию, разрешив своим футболистам заниматься в группах. Правда, эти группы не должны быть более шести человек и игроки обязаны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Но все равно это огромный прогресс после месяца самоизоляции. А скоро выйти с карантина могут и другие команды. Все идет к тому, что австрийцы первыми перезапустят свой чемпионат и разыграют медали в этом сезоне. И это при том, что в Австрии уже заболело коронавирусом более 14 тысяч человек, 510 из которых умерло. Но тенденция идет на спад.

Возобновили тренировки и игроки чешской «Славии», которые вышли на газон в клубной форме. Им разрешили заниматься в группах по восемь человек, при этом соблюдать необходимую дистанцию друг от друга. А вслед за ними к тренировкам приступили и футболисты клуба «Млада-Болеслав», за который, кстати, играет российский защитник Алексей Татаев.

- Главным дефицитом сейчас являются не маски или гречка, и даже не футбол, по которому мы все соскучились, а отсутствие хороших новостей. Моя команда возобновляет тренировки, а в Чехии наступает нормальная жизнь. А что в вашей жизни происходит хорошего – пишите. Ну, а я пойду тренироваться, - говорит в видеообращении Алексей Татаев и убегает по футбольному газону.

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Алексей Татаев тренируется с командой.
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Действительно, в Чехии (7 041 заболевших, 204 умерших) тоже хотят перезапустить свой чемпионат, при этом ходят разговоры, что границу государства оставят закрытой до конца года. В таком случае, чешские клубы не смогут принять участия в еврокубках, если те возобновятся будущей осенью.

Кстати, УЕФА еще лелеет надежду в конце лета доиграть еврокубки этого сезона, которые были остановлены на стадии 1/8 финала. Пока финал Лиги чемпионов-2019/20 намечен на 29 августа.

В соседней Германии (148 453 заболевших, 5 100 умерло) тоже говорят о скором возобновлении футбольного чемпионата страны. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возвращения сезона в бундеслиге. Играть собираются без зрителей. При этом в тот же день мюнхенцы отменили свой легендарный октоберфест.

Мировые СМИ сообщают, что чемпионат Фарерских островов по футболу начнется 9 мая. В стране, которая расположилась на 18 островах, всего живет около 48 тысяч жителей. 185 них заразились коронавирусом, но все живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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