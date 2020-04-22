«Незаметно усну в самолете и… не проснусь»: Сергей Чонишвили планирует прожить 121 год

В проекте Театра Наций «Театральная перестройка» актер Сергей Чонишвили отвечал на вопросы зрителей. Эта встреча проходила в режиме онлайн.

3 августа Сергею Чонишвили исполнится 55 лет. Красивая цифра – две пятерки. Поэтому был вопрос и на эту тему: чувствует ли он себя круглым отличником. То есть успешным в смысле творческой реализации, финансовой стабильности, внутренней свободы. Или, может быть, есть сфера жизни, в которой этот талантливый актер с очень красивым, бархатным голосом еще не преуспел и планирует ее подтянуть.

- Круглым отличником я себя не считаю, поэтому все три составляющие нужно подтягивать, - признался Сергей. - Можно говорить о частичной творческой реализации, или частичной финансовой стабильности, или дикой жажде свободы. Хотя моя внутренняя свобода всегда при мне. Свобода – это право выбора. Если в определённых ситуациях ты умеешь говорить «нет», это тоже шаг к твой внутренней свободе. Но в любом случае, отличником я себя не считаю.

Всерьез говорить о грядущем юбилее, по его мнению, просто смешно. Скоро ему будет 55 лет, но по внутреннему состоянию он остается в возрасте 40-летнего мужчины.

- Конечно, коленки постреливают, и не всегда можешь быстро разогнуться, - говорит в шутку Чонишвили. - Но 55 лет – это ничто. Я собираюсь жить достаточно долго - эдак до 121 года.

То есть до 120 лет поработаю, а последний год буду отдыхать. И потом незаметно, неожиданно в самолете или в поезде усну и… не проснусь, а перейду в иное состояние.

Я не отношусь к юбилею как к празднику. Если быть собой довольным и чувствовать себя «отличником», то, наверное, надо сразу искать себе место у Кремлевской стены, или на Сент-Женевьев-де-Буа, или сразу - на Арлингтонском кладбище. Но это и дорого, и бессмысленно тратить оставшиеся 80-90 лет жизни на поиск «правильного места», куда ты ляжешь.