2020-04-22T18:00:38+03:00
Звезды

«Незаметно усну в самолете и… не проснусь»: Сергей Чонишвили планирует прожить 121 год

Актер ответил на вопросы зрителей
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Актер Сергей Чонишвили.Актер Сергей Чонишвили.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В проекте Театра Наций «Театральная перестройка» актер Сергей Чонишвили отвечал на вопросы зрителей. Эта встреча проходила в режиме онлайн.

3 августа Сергею Чонишвили исполнится 55 лет. Красивая цифра – две пятерки. Поэтому был вопрос и на эту тему: чувствует ли он себя круглым отличником. То есть успешным в смысле творческой реализации, финансовой стабильности, внутренней свободы. Или, может быть, есть сфера жизни, в которой этот талантливый актер с очень красивым, бархатным голосом еще не преуспел и планирует ее подтянуть.

- Круглым отличником я себя не считаю, поэтому все три составляющие нужно подтягивать, - признался Сергей. - Можно говорить о частичной творческой реализации, или частичной финансовой стабильности, или дикой жажде свободы. Хотя моя внутренняя свобода всегда при мне. Свобода – это право выбора. Если в определённых ситуациях ты умеешь говорить «нет», это тоже шаг к твой внутренней свободе. Но в любом случае, отличником я себя не считаю.

Всерьез говорить о грядущем юбилее, по его мнению, просто смешно. Скоро ему будет 55 лет, но по внутреннему состоянию он остается в возрасте 40-летнего мужчины.

- Конечно, коленки постреливают, и не всегда можешь быстро разогнуться, - говорит в шутку Чонишвили. - Но 55 лет – это ничто. Я собираюсь жить достаточно долго - эдак до 121 года.

То есть до 120 лет поработаю, а последний год буду отдыхать. И потом незаметно, неожиданно в самолете или в поезде усну и… не проснусь, а перейду в иное состояние.

Я не отношусь к юбилею как к празднику. Если быть собой довольным и чувствовать себя «отличником», то, наверное, надо сразу искать себе место у Кремлевской стены, или на Сент-Женевьев-де-Буа, или сразу - на Арлингтонском кладбище. Но это и дорого, и бессмысленно тратить оставшиеся 80-90 лет жизни на поиск «правильного места», куда ты ляжешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе