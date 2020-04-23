Число заболевших коронавирусом в России на 23 апреля 2020 достигло 57 999

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 23 апреля 2020 года достигло отметки в 57 999 человек. За последний день было выявлено 5 236 новых случаев. Официальные данные были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (31 981), Московская область (6590) и Санкт-Петербург (2267). За ними далеко позади сразу несколько регионов. Так, среди них - Нижегородская область (929), Ленинградской области (537), Республика Коми (527), Мурманская область (506), Краснодарский край (481) и Тульская области (436 случаев).

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 4 420 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 547 пациентов. А вот число умерших на сегодняшний день составляет уже больше полутысячи и составляет 513 человек. По всей стране проведено более 2,25 миллиона тестов на COVID-19, из них 109,9 тысяч за последние сутки.