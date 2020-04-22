Росконгресс объявляет конкурс идей для продвижения онлайн-фестиваля науки и инноваций

Международный фестиваль науки и инноваций Science Fest, который в этом году пройдет в онлайн-формате с 24 по 26 июля, приглашает всех желающих стать соавторами концепции мероприятия и принять участие во всероссийском хакатоне, по итогам которого будут выбраны лучшие решения по реализации формата мероприятия. Одна из главных задач – превратить официальный сайт Фестиваля в полноценную интерактивную мультиплатформенную площадку. Победители конкурса получат грант на реализацию концепции в размере 600 тыс. рублей.

В программе Фестиваля – онлайн-конференции, дискуссии в формате TED-talks, интерактивные мастер-классы, инновационная карусель, VR-презентации и многие другие оригинальные форматы общения. Всё это позволит участникам, которые будет наблюдать за происходящим дистанционно, в полной мере ощутить атмосферу этого уникального события.

В этом году организаторы Фестиваля решили отказаться от стандартных способов продвижения мероприятия. «Для большинства участников знакомство с событием начинается с официального сайта. Но мы не хотим еще одну типовую лендинг-страницу с программой или очередную стену из логотипов партнеров. Уникальное событие необходимо уникально представить. В этом году мы хотим объединиться со студентами, учеными, профессиональным сообществом и всеми теми, кому интересны наука и инновации. Наша задача – сделать формат Science Fest уникальным, таким, каким он, возможно, больше никогда не будет. Мы убеждены, что наша задумка приведет к появлению большого количества свежих идей и предложений. Современные технологии позволяют реализовать практически все инициативы – все то, что раньше было невозможно! Мы вместе сможем сделать Фестиваль запоминающимся онлайн-событием!» – отметил автор проекта Science Fest Дмитрий Срывков.

К формированию программы Фестиваля, карты активностей и его выставочной части впервые будут привлечены люди, призванные популяризировать высокие технологии и поддержать молодых ученых, изобретателей и предпринимателей. Среди участников – ведущие российские ВУЗы, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Университет ИТМО, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет и многие другие. Программа онлайн-конференций будет сформирована при участии крупнейших СМИ, сайтов и сообществ в социальных сетях. По своей сути Science Fest 2020 станет компиляцией экспертного и народного контента. Кроме того, в ближайшее время организаторами Фестиваля будет открыт прием заявок на участие в музыкальном онлайн-марафоне.

Контент Фестиваля будет транслироваться на онлайн-площадках Фонда Росконгресс, включая YouTube-канал «Росконгресс-ТВ», официальный сайт и соцсети, а также на ресурсах партнеров по организации Фестиваля.

Официальный сайт Science Fest 2020: www.science-fest.ru