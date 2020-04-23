Коронавирус в России, последние новости на 23 апреля 2020: названы четыре главных симптома коронавируса

Согласно официальным данным, в России на 23 апреля 2020 года - 57 999 заболевших коронавирусом. Таковы данные оперативных штабов по борьбе с распространением болезни.

В каждой из стран, где распространяет коронавирус, он обретает новые формы. И учеными было насчитано уже 58 опасных мутаций болезни. Сразу в нескольких странах Европы ограничения из-за пандемии начинают снимать. И поскольку власти заявили о пройденном пике болезни, то было решено допустить спортсменов-любителей в парки и на стадионы для занятий.

В Москве возникли трудности у людей, которые не смогли проехать в метро по карте "Тройка". "КП" разобралась подробно в этой истории. Ученый Александр Панчин в интервью "КП" развенчал теории заговора о коронавирусе. Твердо сказав, что в штамме этой болезни нет каких-то манипуляций со стороны человека.

В России продолжается усиленная работа над вакциной от коронавируса. И разработчики препарата трудятся в форсированном графике, чтобы как можно скорее появилось средство от этой болезни. Ученые в Санкт-Петербурге внимательно изучают коронавирус и выявили четыре самых частых симптома заражения этой болезнью у людей.