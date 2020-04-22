Михаил Мишустин: Одно лечим, другое — калечим. Так нельзя!

В среду на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер Михаил Мишустин обратил внимание на то, что оказывая медицинскую помочь больным с коронавирусом, нельзя забывать о других пациентах.

- Организовывая работу системы здравоохранения на местах, прошу вас избегать ситуаций, про которые в народе говорят: «одно лечим, а другое калечим», - обратился Мишустин к губернаторам.

Совещание проходило в режиме видеоконференции.

- Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения, - сказал премьер.

Он потребовал не создавать ситуаций, при которых людям будут отказывать в медпомощи.

- Это жизненно важно, и от нашей с вами готовности зависят жизнь и здоровье тысяч людей, - заметил премьер.

Напомним, ранее на отказ в лечении пожаловались пациенты с онкологическими и рядом других тяжелых заболеваний. Они рассказали, что из-за коронавируса им отменили плановые операции.