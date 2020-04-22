2020-04-22T19:22:44+03:00
В мире

Итальянский отель подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Владельцы требуют компенсацию за простой
Арина СУВОРОВА
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Ярмарка вакансий в Ухане, Китай.Ярмарка вакансий в Ухане, Китай.Фото: REUTERS
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В последнее время стало модно искать виноватого в эпидемии коронавируса. Соединенные Штаты уже нашли «крайнего» в лице Китая и Всемирной организации здравоохранения. Так генпрокурор штата Миссури подал иск и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за карантинных мер, введенных во время пандемии коронавируса.

Присоединиться к этому импровизированному флешмобу решил и небольшой итальянский отель Hotel de la Poste. Он находится в маленьком городке Кортина-д'Ампеццо в регионе Венето. Владельцы гостиницы, семейство Манаиго, подали иск в суд на Министерство здравоохранения Китая. Они упрекнули ведомство в том, что оно не проинформировало ВОЗ незамедлительно о ходе распространения эпидемии коронавируса и ее смертельной опасности, которая была понятна еще в ноябре и декабре прошлого года.

Владельцы требуют от властей Китая компенсацию за простой отеля во время карантина. Ожидалось, что гостиница примет зрителей Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти с 18 по 22 марта. Но из-за пандемии чемпионат был отменен, а хозяевам отеля пришлось вернуть оплату за забронированные номера. Минздраву КНР также досталось за то, что власти и медики стали проверить пассажиров, выезжающих за пределы страны слишком поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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