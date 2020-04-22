Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»

В последнее время руководители российской экономики заявляют: денег нет. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина делает это деликатно: «Как инструмент проведения денежно-кредитной политики метод прямой раздачи денег населению, конечно, совершенно не актуален». А председатель правления Сбербанка Герман Греф более прямолинейно и даже креативно: «Здесь как в анекдоте. Назовите три причины, почему следует отступить. Первая причина – у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов».

Впрочем, далеко не все согласны, что денег нет и надо держаться.

- Заботиться о своих гражданах это обязанность власти, тем более в условиях, когда доходы занятых снизились за последнее время минимум на 15%, а безработица только в Москве выросла в апреле на 45%, - заявил доктор экономических наук, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, член Федерального политического совета Партии Роста Алексей Рябинин.

Ранее Партия Роста уже предлагала выплатить каждому взрослому россиянину сумму в 2 минимальных размера оплаты труда (то есть чуть больше 24 тысяч рублей), и по одному МРОТ на каждого несовершеннолетнего. По подсчетам экспертов, на это уйдет порядка 2,2 трлн рублей. Фонд национального благосостояния, накопленный из сверхдоходов от продажи нефти, превышает 8 трлн, а золотовалютные резервы ЦЮ – 34 трлн.

- Если сегодня не поддержать граждан, у них будет ощущение, что власти умеют только налоги собирать, вводить штрафы и ограничениям, - считает Рябинин.

Сейчас все усилия брошены на борьбу с коронавирусом, но не стоит ли подумать, как все будет, когда режим самоизоляции закончится.

- Меры государственной поддержки должны быть увеличены и для компаний и для населения, чтобы поддержать спрос. Пособия по безработице, прямые выплаты должны помочь тем, кто пострадал в кризис. Если кто-то считает, что возможностей для выплат нет, значит нужно искать резервы, уверен президент группы компаний DNS, член политсовета Владивостокского отделения Партии Роста Дмитрий Алексеев.

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