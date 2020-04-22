2020-04-22T19:55:19+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка из-за коронавируса бросила карьеру лыжницы, чтобы помогать людям

Норвежка Астрид Якобсен объявила о своем будущем
Сергей КИРИЛЛОВ
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Норвежская лыжница Астрид Якобсен.Норвежская лыжница Астрид Якобсен.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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33-летняя спортсменка из Тронхейма учится в медицинском институте, где ей остался год до его окончания. И вот в условиях пандемии Астрид решила сделать финишный рывок, чтобы скорее стать врачом.

А в лыжах Астрид достигла очень многого. Она участвовала в семи чемпионатах мира, где завоевала 10 медалей разного достоинства, три из которых золотые. А в 2018 году Якобсен на своей третьей Олимпиаде выиграла золото в эстафете. Тогда за норвежскую команду бежали Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьёрген. Любопытно, что почти все главные достижения Якобсен связаны именно с эстафетными гонками - такая не подведет и в обычной жизни.

В прошедшем сезоне Астрид тоже была на виду и заняла четвертое место в общем зачете Кубка мира. Но потом случилась эпидемия коронавируса и Якобсен решила срочно менять профессию.

- Я сейчас больше думаю не о лыжах, а о карьере медработника, так что на спорте ставлю точку, - прокомментировала свое решение олимпийская чемпионка.

А потом лыжница выложила в Инстаграм фото, на котором огромная стопка ее любимых книг, которые она уже прочли и готова поменять на другие. Впрочем, сначала ей придется проштудировать несколько учебников, чтобы сдать экзамены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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