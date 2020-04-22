Дмитрий Песков: Когда Путин услышал о сложной ситуации в Штатах, его первым решением было отправить помощь

Помощь, которую Россия оказала США, Италии, Сербии и другим странам в борьбе с коронавирусом, была бескорыстной и не преследовала какие-то политические цели. Об этом в интервью CNBC рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Он никогда в разговоре с Трампом не поднимал вопрос о санкциях, - заявил Песков. - Когда Путин услышал, что некоторые штаты в США столкнулись с очень, очень сложной ситуацией с аппаратами искусственного дыхания и другими материалами, его первым решением было отправить какую-то помощь. Сейчас не время думать о преимуществах или ожиданиях после организации такой помощи. Путин против политизации.

Спикер Кремля отметил, что президент не боится непопулярных шагов во время борьбы с эпидемией.

- За свою политическую карьеру Путин никогда не боялся потерять свою популярность, - сказал Песков. - Он по-прежнему пользуется подавляющим большинством поддержки среди населения, но это последнее, о чем он думает. Первое, что ему сейчас нужно - это бороться с коронавирусом и спасать жизни, вылечивать тех, кто нуждается в лечении, а затем - восстанавливать экономику.

Пресс-секретарь главы государства сделал прогноз по развитию эпидемии.

- Пик распространения коронавируса в России, по мнению отечественных специалистов, наступит в середине мая, - предположил Песков. - Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных. К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения.