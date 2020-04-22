Искусство ради добра: Участники "Изоизоляции" помогают детям-подопечным фонда Константина Хабенского

Флешмоб Изоизоляция покорил, кажется, всю страну. Россияне, чтобы не скучать на карантине, начали массово приобщаться к прекрасному и восстанавливать картины великих мастеров в домашних условиях. Получается красиво и забавно. Тут вам и собачка станет горностаем, и у девочки вместо персиков на столе оказался йогурт.

izoizolyacia Оригинал.Клод Моне. Японка. Камилла Моне в японском костюме. 1876г. Музей изящных искусств Бостон. Реплика: Почти японка. Сонечка в покрывале. Почти японец-Веруся со стручком экзотической акации. @natakova78 #изоизоляция

izoizolyacia Портрет Данте , Боттичелли. @tuzlukovaphoto #изоизоляция

Но ведь идея, которая начиналась как развлечение - пусть и небанальное - может еще и приносить добро! ПАО Банк «ФК Открытие» и проект «Изоизоляция» запускают благотворительную акцию #изотворительность.

Они решили помочь тем, кто находится на вынужденном карантине не месяц, а практически всю жизнь: маленьким подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Он помогает малышам, которые борются с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Эти дети иногда месяцами не покидают стен больницы или дома. Вместо счастливых игр и смеха в их жизни - врачи и стерильные коридоры клиник.

- Группа «Изоизоляция» стихийно объединила неравнодушных людей со всего мира. Всех нас сближает желание поддержать друг друга в сложное время. По сути, у группы терапевтическая миссия. Десятки тысяч людей проявляют здесь талант и чувство юмора, без малого 500 000 участников следят за работами и поддерживают их добрыми комментариями и лайками. Мы рады, что наш некоммерческий веселый проект стал сопричастен делу Фонда Хабенского. Наш главный капитал — симпатия людей, очень здорово, что она выйдет в офлайн и поможет фонду, - говорит Анна Зайцева, сооснователь группы «Изоизоляция».

Акция идет 5 дней - до 24 апреля. Каждый день организаторы выбирают самый популярный пост в группе «Изоизоляция». Курс доброты простой - один лайк=один рубль.

izoizolyacia Пабло Пикассо Натюрморт с черепом и тремя морскими ежами Тоска по шоппингу @anastasia_nasaga пакеты Fendi, Vassa&Co, Escada, плед из Аэрофлота (каюсь), черная изолента, коврик для йоги, мука, предметы женской гигиены, уиппет #изоизоляция

Сумму, равную числу лайков под пятью снимками-победителями банк «Открытие» переведет в рубли и направит на реализацию программ Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

- Эмпатия, поддержка и забота — важные составляющие корпоративной культуры «Открытия», которые как никогда нужны миру в эту минуту. Мы рады стать частью проекта, который не просто пропагандирует эти ценности и развлекает интернет-аудиторию. Наша цель — объединить усилия всех неравнодушных, чтобы оказать реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, - прокомментировала Анна Кантер, директор департамента коммуникаций ПАО Банк «ФК Открытие» .

Кстати, Константин Хабенский тоже принял участие в акции. Его "изоизоляция" вдохновлена картиной Константина Маковского "Бедуин".

- Найти в это сложное время силы и возможность помогать другим — да еще и таким легким, красивым и даже веселым способом — по-настоящему бесценно. Я думаю, что быстрая реакция, умение принимать нестандартные решения и чувство юмора — это то, что объединяет организаторов и участников нашей акции. Пусть ее результаты станут большой помощью и большой надеждой для наших маленьких подопечных, - говорит актер.

Футболист Александр Кержаков поддержал акцию #изотворительность и вдохновился работой Фриды Кало

Акцию поддерживают и другие друзья благотворительного фонда Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин. Их работы тоже можно будет увидеть в группе в Фейсбуке в течение этих пяти дней.

abeliy72 Анатолий Белый и картина Андрэ Жиля Пьеро вор . "Мне показалось, что сценка в картине очень созвучна состоянию нашей с вами изоляции)"

ВАЖНО

Как принять участие в акции #изотворительность:

— Посты участников акции должны соответствовать всем требованиям проекта «Изоизоляция», изложенным в описании группы.

— С 20 по 24 апреля организаторы акции утром каждого дня выбирают самую популярную публикацию за предыдущие сутки, фиксируют количество лайков на данной публикации и около 12.00 отмечают ее соответствующим комментарием. 25 апреля суммируется зафиксированное ранее количество лайков на 5 самых популярных публикациях.

— Самые популярные публикации отмечаются модератором группы в комментариях — следите за комментариями к своему посту.

—ПАО Банк «ФК Открытие» переводит в рубли лайки (1 лайк = 1 рубль) на 5 самых популярных публикациях. Результаты — сумму, которая будет переведена ПАО Банк «ФК Открытие» в Фонд Хабенского на помощь детям с опухолями мозга, — модераторы группы, а также официальная страница Фонда в фейсбуке объявят 27 апреля.

— Всех, кто выкладывает публикации в группу «Изоизоляция» с 20 по 24 апреля, призывают ставить хештег #изотворительность, чтобы максимально распространить информацию о благотворительной акции.

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