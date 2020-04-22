2020-04-22T21:01:00+03:00
Экономика

Борьба с коронавирусом, помощь ветеранам и особенным детям: Как волонтеры Металлоинвеста делают родные города лучше

Участники волонтерского движения «Откликнись!» обсудили планы на 2020 год в формате видеоконференции
Ольга БОРСКАЯ
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В видеоконференции волонтерского движения «Откликнись!» приняли участие около ста добровольцев со всех предприятий компании «Металлоинвест»В видеоконференции волонтерского движения «Откликнись!» приняли участие около ста добровольцев со всех предприятий компании «Металлоинвест»Фото: материалы пресс-служб
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Коронавирус вносит свои коррективы во все сферы жизни. Но никакой вирус не должен быть препятствием для добра! Поэтому участники волонтерского движения «Откликнись!» со всех предприятий компании «Металлоинвест» провели встречу в формате видеоконференции.

Всего в ней приняли участие около ста добровольцев. Они обсудили уже реализованные проекты, обменялись опытом и составили единый календарь мероприятий на ближайший год.

Борьба с последствиями коронавируса

Одной из центральных тем стала проблема распространения коронавируса и необходимость адресной поддержки людей, которые относятся к группе риска: в первую очередь, пожилых. Участники движения «Откликнись!» уже стали активными членами местных штабов по оказанию помощи.

- Сегодня мы столкнулись с глобальной проблемой, решение которой возможно только путем объединения усилий, — рассказала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Наши корпоративные волонтеры активно подключились к оказанию помощи людям, находящимся в группе риска. Они стали участниками общероссийской акции «Мы вместе». Искреннее отношение наших добровольцев к своей миссии, их готовность помогать людям поможет жителям наших городов пережить этот сложный период.

Напомним, что общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» объединила общественные организации, бизнес, просто неравнодушных россиян. Пожилым и одиноким людям помогают в решении бытовых вопросов, в том числе с покупкой продуктов, проводятся психологические и юридические консультации, организуется дистанционное обучение.

Подготовка ко Дню Победы

Еще одной важной темой видеоконференции стало участие волонтеров в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы обсудили идеи чествования ветеранов и проведения флешмобов.

Волонтеры продолжат принимать участие и в экологической программе Металлоинвеста: участвовать в субботниках, акциях по защите окружающей среды и продвижению «зеленой» повестки.

А для того, чтобы вовлекать в добровольческое движение как можно больше людей, будет запущен образовательный курс для волонтеров:

- У наших волонтёров есть опыт, багаж успешных проектов и значительный потенциал, который позволяет вовлекать в движение новых добровольцев, — говорит начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. — Мы хотим запустить новый образовательный курс по работе в социальных сетях, по привлечению внимания к проблемам, решение которых зависит от участия добровольных помощников. Мы будем учить наших волонтёров рассказывать о событиях, привлекать аудиторию, снимать и монтировать видеоролики.

Фестиваль культуры, помощь пожилым и особенным детям

В ходе онлайн-конференции на 2020 год было намечено более 70 мероприятий. Участники смогли не только рассказать о своих планах и задумках, но и поделиться мнениями о том, как улучшить идеи коллег. Все инициативы будут реализованы до конца года в городах присутствия компании «Металлоинвест».

Так, в Железногорске добровольцы помогут в профориентации детей с особенностями развития. В Губкине запланирован молодежный фестиваль культуры. А в Старом Осколе волонтеры помогут пожилым людям преодолеть последствия вынужденной самоизоляции. В Новотроицке уже этим летом будут реализованы два проекта. Добровольцы займутся благоустройством родника неподалеку от села Хабарное и созданием мест отдыха вокруг источника. А второй проект посвящен объединению детских досуговых программ в единый фестиваль с участием родителей.

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