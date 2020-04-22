Борьба с коронавирусом, помощь ветеранам и особенным детям: Как волонтеры Металлоинвеста делают родные города лучше

Коронавирус вносит свои коррективы во все сферы жизни. Но никакой вирус не должен быть препятствием для добра! Поэтому участники волонтерского движения «Откликнись!» со всех предприятий компании «Металлоинвест» провели встречу в формате видеоконференции.

Всего в ней приняли участие около ста добровольцев. Они обсудили уже реализованные проекты, обменялись опытом и составили единый календарь мероприятий на ближайший год.

Борьба с последствиями коронавируса

Одной из центральных тем стала проблема распространения коронавируса и необходимость адресной поддержки людей, которые относятся к группе риска: в первую очередь, пожилых. Участники движения «Откликнись!» уже стали активными членами местных штабов по оказанию помощи.

- Сегодня мы столкнулись с глобальной проблемой, решение которой возможно только путем объединения усилий, — рассказала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Наши корпоративные волонтеры активно подключились к оказанию помощи людям, находящимся в группе риска. Они стали участниками общероссийской акции «Мы вместе». Искреннее отношение наших добровольцев к своей миссии, их готовность помогать людям поможет жителям наших городов пережить этот сложный период.

Напомним, что общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» объединила общественные организации, бизнес, просто неравнодушных россиян. Пожилым и одиноким людям помогают в решении бытовых вопросов, в том числе с покупкой продуктов, проводятся психологические и юридические консультации, организуется дистанционное обучение.

Подготовка ко Дню Победы

Еще одной важной темой видеоконференции стало участие волонтеров в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы обсудили идеи чествования ветеранов и проведения флешмобов.

Волонтеры продолжат принимать участие и в экологической программе Металлоинвеста: участвовать в субботниках, акциях по защите окружающей среды и продвижению «зеленой» повестки.

А для того, чтобы вовлекать в добровольческое движение как можно больше людей, будет запущен образовательный курс для волонтеров:

- У наших волонтёров есть опыт, багаж успешных проектов и значительный потенциал, который позволяет вовлекать в движение новых добровольцев, — говорит начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. — Мы хотим запустить новый образовательный курс по работе в социальных сетях, по привлечению внимания к проблемам, решение которых зависит от участия добровольных помощников. Мы будем учить наших волонтёров рассказывать о событиях, привлекать аудиторию, снимать и монтировать видеоролики.

Фестиваль культуры, помощь пожилым и особенным детям

В ходе онлайн-конференции на 2020 год было намечено более 70 мероприятий. Участники смогли не только рассказать о своих планах и задумках, но и поделиться мнениями о том, как улучшить идеи коллег. Все инициативы будут реализованы до конца года в городах присутствия компании «Металлоинвест».

Так, в Железногорске добровольцы помогут в профориентации детей с особенностями развития. В Губкине запланирован молодежный фестиваль культуры. А в Старом Осколе волонтеры помогут пожилым людям преодолеть последствия вынужденной самоизоляции. В Новотроицке уже этим летом будут реализованы два проекта. Добровольцы займутся благоустройством родника неподалеку от села Хабарное и созданием мест отдыха вокруг источника. А второй проект посвящен объединению детских досуговых программ в единый фестиваль с участием родителей.