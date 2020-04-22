«Стать героем клипа, не выходя из дома»: Владимир Пресняков задумал экспериментальное видео

Карантин внес свои коррективы в планы каждого из нас, и артисты – не исключение. Так, два месяца подготовок к съемкам клипа Владимира Преснякова «Достучаться до небес» оказались просто бесполезными, съемки были отменены по понятным причинам. Но две недели назад компания Velvet Music и режиссер Сергей Ткаченко объявили о кастинге в первый в России профессиональный клип в условиях самоизоляции. Режиссер и его команда разработали уникальную схему, в ходе которой можно было стать героем видео, не выходя из дома. В результате кастинга были отобраны 19 человек из разных уголков света.

Важно понимать, что, в отличие от selfmade-клипов, здесь идет речь именно о большой профессиональной работе.

- Подбор локации, подбор одежды - все как всегда, только в новых условиях,– рассказывает режиссер. - Каждый герой показывал свою квартиру, свою одежду, свой реквизит, который мы писали в рекомендациях поискать у себя дома. Каждый находил какие-то камеры, какие-то световые приборы.

Локации героям подбирались так, чтобы они не нарушали самоизоляцию. Ни один человек из 19 не сказал, что не готов чего-то подвинуть, поменять, поискать. Даже самые взрослые герои клипа готовы были лезть с камерой на стремянку. Все пошло в ход: телефоны на скотч, селфи-палки...

Сами съемки продолжались в ZOOM три дня. Для режиссера было важным полное ощущение погружения в одну атмосферу, ведь герои, которые по факту находились в разных городах и даже странах, в клипе будут вместе в одной квартире, в одной машине, в одной локации.

-Мы их соединяли, насколько это возможно, - рассказывает Ткаченко. - Более того, мы влюбляли людей друг в друга. Они впервые встретились онлайн, но была видна искра.

Самому Владимиру Преснякову еще только предстоит сняться в клипе. Премьера «Достучаться до небес» запланирована уже в начале следующего месяца.

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