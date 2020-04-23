Число выздоровевших от коронавируса в России на 23 апреля 2020 года увеличилось до 4 420 человек. Всего за сутки больницы покинули 547 человек. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в нашей стране превысило 57 тысяч человек. Тем временем, в мире количество случаев заражений перевалило за 2,5 миллиона.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России исследователи начали проводить тестирования здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу. В понедельник, 20 апреля, стартовал набор пациентов. У них медики будут бесплатно определять есть ли у россиян иммунитет к вирусу.

Тем временем, "Вектор" отобрал добровольцев для испытания отечественной вакцины. Сыворотку, которая должна побороть инфекцию, будут испытывать на 60 добровольцах в конце июня текущего года.

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