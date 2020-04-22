2020-04-22T22:42:38+03:00
Общество

Путин назначил Бастрыкину заместителя

Родился в Москве, работал прокурором в Солнцево, принципиальный, фотографироваться не любит, характера строгого
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Эдуард Кабурнеев. Фото: Вести 24Эдуард Кабурнеев. Фото: Вести 24
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Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Предшественник Кабурнеева на этом посту Игорь Краснов стал в январе 2020 году Генпрокурором России.

- Родился в Москве, работал прокурором в Солнцево, принципиальный, фотографироваться не любит, характера строгого, - так охарактеризовали Кабурнеева ветераны ведомства.

Отметим, что к кандидатуре Кабурнеева в Кремле присматривались давно. В 2017 году Президент России Владимир Путин перевел руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева на должность начальника Главного следственного управления СКР. До этого тот более трех лет воевал с местной коррупцией. Потерял в этой войне несколько следователей, но вышел из сражения победителем.

За свой личный вклад в борьбу с криминалом и терроризмом Эдуард Кабурнеев награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени и орденом Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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