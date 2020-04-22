В Нидерландах решили выпустить детей с карантина в школы

Правительство Нидерландов приняло решение понемногу ослаблять карантинные меры. Первыми свободу получат дети и подростки. Частично начнут работу начальная и средняя школы.

Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Нидерландах еще стабилизировалась не до конца, на сайте правительства этой страны сообщается о том, что ограничительные меры дали свои плоды и пора постепенно возвращаться к жизни.

Надо отметить, что рекомендованные меры по сдерживанию коронавирусной инфекции в Нидерландах не самые строгие. Среди них соблюдение дистанции в 1,5 метра, самоизоляция не строгая, а по возможности и если есть предписания по здоровью, запрет на многочисленные собрания и неукоснительное следование правилам личной гигиены.

- Мы решили снизить давление на людей, - сообщается в опубликованной на сайте правительства информации. – Например, на родителей, которые пробуют сочетать работу и школьное образование детей на дому. И на детей и подростков, которые пропускают школу, занятия спортом, игры. Те результаты, которых мы добились, наше общее достижение. Мы соблюдали ограничительные меры и теперь мы можем очень постепенно идти вперед.

Первыми 11 мая откроются учебные учреждения начальной школы. Однако классы разделят на пополам, чтобы одновременно в плмещении находилось меньше детей. Время обучения также сократиться наполовину, остальное ученики будут добирать дома онлайн. Водить детей в школу можно будет каждый день, правда, родителям рекомендуется ходить с ними пешком или ездить на велосипедах, чтобы не создавать скученности в общественном транспорте. Средняя школа откроется в Нидерландах со 2 июня. И для детей и для учителей в школах остается правило соблюдения социального дистанцирования на 1,5 метра.

С 29 апреля детям и подросткам разрешат больше времени проводить на улице, играть и заниматься спортом. Хотя спортивные соревнования по-прежнему исключены.

Причем детям от 13-ти и до 18-ти лет разрешается играть и заниматься спортом группами под надзором кого-то из взрослых, но при этом ребятам нужно будет сохранять дистанцию друг от друга в 1,5 метра.

История вопроса

Напомним, что Нидерланды входили в пандемию коронавируса с весьма оригинальным подходом. Правительство выступило с предложением, что вирус нужно не то что сдерживать, надо сделать заражение контролируемым, но только в тех группах населения, которые находятся вне риска. То есть, изолировать предполагалось только людей старшего возраста и тех, у кого есть существенные ограничения по здоровью.

Однако примерно месяц назад в стране пришли к выводу, что меры по изолированию нужно усилить. До конца апреля закрыты музеи и театры, концертные залы, спортивные клубы и прочее. Были закрыты школы и университеты, собрания разрешены, но малыми группами на церковные службы, свадьбы и похороны при сохранении дистанции.