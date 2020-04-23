Александр Овечкин рассказал о своей мечте, которая до сих пор не осуществилась

34-летний хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прямо рассказал о своей мечте. Он поведал о том событии, которое еще не произошло в его жизни, однако которого очень желает.

Трижды побеждавший со сборной России на чемпионате мира Ови в эфире Инстаграма бывшей баскетболистки Светланы Абросимовой сказал, что хочет выиграть Олимпиаду вместе с национальной командой. В 2018 году Овечкина не пустили на игры в Пхенчхан из-за того, что НХЛ не смогла договориться с МОК о сумме компенсаций за "отпуск" игроков. Следующие же игры пройдут через 2 года в Пекине.

- Очень хочется выиграть Олимпийские игры, это до сих пор моя мечта. Очень был рад за нашу команду, когда выиграли Олимпиаду. Буду надеяться, что все еще нужен сборной, - сказал Александр Овечкин.

А вот говоря же о своем будущем, то великий хоккеист признался - он будет жить в России после того, как уйдет "на пенсию" в спорте:

- Планирую еще поиграть несколько лет. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом, - отметил Овечкин. Твердо заявивший о своем намерении продолжать играть, пока ему будет доставлять радость его работа.

Напомним, что Александр Овечкин вот уже 15 лет играет за "Вашингтон Кэпиталз" и в 2018 году со своей командой выиграл Кубок Стэнли. На его счету - 706 шайб и это восьмой показатель в истории Национальной хоккейной лиги.