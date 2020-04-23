Елизавета Туктамышева поведала о планах на Олимпиаду 2022 года

23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева - одна из самых ярких в своем виде спорта в нашей стране. Ученица Алексея Мишина в 2015 году выиграла чемпионат мира и Европы. Однако же ей не удалось попасть на Олимпиаду в 2014 и 2018 годах. Лиза призналась, как относится к тому, что ни разу не была еще на главном спортивном старте планеты.

- Я хочу поехать на Олимпийские игры. Я понимаю, что будет третья Олимпиада, и я приложу все усилия, это точно. Если я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделала все что могла. Если я не попала, значит, не судьба. Не судьба Туктамышевой поехать на Олимпиаду, и это нормально, - делится Лиза своими откровениями в прямом эфире в Инстаграме экс-фигуристки Лины Федоровой.

"Туктик" поясняет свою позицию. Говорит, что в случае неудачи не будет расстраиваться, так как у нее уже сложилась хорошая и яркая карьера:

- Мне кажется, что я сделала достаточно уже для фигурного катания. Я еще постараюсь сделать, но даже если я не попаду на Олимпиаду, у меня и так получается красочная насыщенная карьера. Я не хочу, чтобы у спортсмена заканчивалась карьера из-за того, что он не попал на Олимпиаду или что он не выиграл Олимпиаду, - поясняет Туктамышева.

При этом, фигуристка уверена, что счастья можно достичь и без Олимпийских игр:

- Можно добиться успеха и без Олимпийских игр, и не надо делать это настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого. Можно быть действительно хорошим спортсменом, не попадая на Олимпиаду, - сказала Туктамышева.

Напомним, что в прошлом сезоне Туктамышева стала четвертой на чемпионате России-2020 в Красноярске. И официально стала первой запасной на главные старты сезона - чемпионат Европы и мира.