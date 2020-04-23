Последние новости на утро 23 апреля 2020: Трамп запретил мигрантам въезд в США, регионы поддержали идею о введении цифровых пропусков

Последние новости на утро 23 апреля 2020: американский президент Дональд Трамп запретил мигрантам въезд в США. Ограничительные меры будут действовать ближайшие 60 дней. По мнению главы государства, такое решение правильное, благодаря ему американцы смогут быстрее найти работу и поправить свое финансовое положение, а следовательно и экономику Штатов.

Тем временем певица Лайма Вайкуле рассказала, чем занимается на самоизоляции, чтобы не скучать. Певица гуляет с собаками у моря, занимается китайской гимнастикой и посещает баню. Коронавирус - дело страшное, но в Юрмале, где она сейчас находится, не так чувствуется самоизоляция.

Эксперты оценили шансы коронавируса войти в историю как худшей пандемии человечества. По результатам исследования, специалисты пришли к выводу, что covid-19 не войдет даже в ТОП-20 самых смертоносных болезней. Объясняется это тем, что смертность от инфекции ниже, чем, например, от гриппа или ОРВИ.

В России многие регионы поддержали предложение мэра Москвы Сергея Собянина о введении цифровых пропусков. Заявки на новшество по контролю самоизоляции граждан уже подал 21 регион. В первую очереди подключатся к пропускам семь регионов Центрального федерального округа.