2020-04-23T07:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости на утро 23 апреля 2020: Трамп запретил мигрантам въезд в США, регионы поддержали идею о введении цифровых пропусков

Мы собрали последние новости на утро 23 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Последние новости на утро 23 апреляПоследние новости на утро 23 апреляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости на утро 23 апреля 2020: американский президент Дональд Трамп запретил мигрантам въезд в США. Ограничительные меры будут действовать ближайшие 60 дней. По мнению главы государства, такое решение правильное, благодаря ему американцы смогут быстрее найти работу и поправить свое финансовое положение, а следовательно и экономику Штатов.

Тем временем певица Лайма Вайкуле рассказала, чем занимается на самоизоляции, чтобы не скучать. Певица гуляет с собаками у моря, занимается китайской гимнастикой и посещает баню. Коронавирус - дело страшное, но в Юрмале, где она сейчас находится, не так чувствуется самоизоляция.

Эксперты оценили шансы коронавируса войти в историю как худшей пандемии человечества. По результатам исследования, специалисты пришли к выводу, что covid-19 не войдет даже в ТОП-20 самых смертоносных болезней. Объясняется это тем, что смертность от инфекции ниже, чем, например, от гриппа или ОРВИ.

В России многие регионы поддержали предложение мэра Москвы Сергея Собянина о введении цифровых пропусков. Заявки на новшество по контролю самоизоляции граждан уже подал 21 регион. В первую очереди подключатся к пропускам семь регионов Центрального федерального округа.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Цены на нефть выросли после угроз Трампа Ирану
Цифровые пропуска внедрят еще в 21 регионе России
Аноним "заминировал" рейс Москва - Южно-Сахалинск
В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 апреля 2020 года составило 6590 человек
Ученый назвал главный способ распространения COVID-19
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 апреля 2020: на улицах раздают бесплатные маски
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 288 человек
Губернатор Самарской области озвучил дополнительные меры помощи пострадавшим из-за коронавируса жителям губернии
Число заболевших коронавирусом в Москве на 23 апреля 2020 года составило 31 981 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 2 267 человек
Лайма Вайкуле рассказала, как спасается от скуки на самоизоляции
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России
Банки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции
"Шоколадница" рискует закрыть половину кофеен из-за кризиса
"Худшая пандемия": эксперты оценили шансы коронавируса войти в историю
В Китае выявлено 10 новых случаев COVID-19
Аргентина стоит на пороге дефолта
Кремль рассчитывает на снижение заражений коронавирусом с середины мая
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 10 тысяч
В России цифровые пропуска введут в 21 регионе
Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь, косметику и одежду
Ученый назвал отличия коронавируса в России от случаев в Италии и США
Эксперт рассказал, какая смертность падает при режиме самоизоляции
Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусом
Трамп запретил мигрантам въезд в США
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд