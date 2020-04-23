Коронавирус в Турции, последние новости на 23 апреля 2020: в стране ввели комендантский час

Последние новости о коронавирусе в Турции на 23 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших достигло 98 674, скончались от инфекции 2 376 человек, выздоровели - 16 477 человек.

Каждый день сотни врачей в Турции борются за жизни пациентов. Пока дефицита в средствах защиты от вирусов или в лекарствах нет, мест в медучреждениях тоже хватает. В скором времени начнется строительство новой больницы на территории бывшего аэропорта в Стамбуле.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в стране введены ограничительные меры. Всем, кто младше 20 лет и старше 65 лет, из дома выходить запрещено. Остальные могут сходить за продуктами или в аптеку, а также выгулять собаку, но только в медицинской маске и соблюдая социальную дистанцию.

Международное авиасообщение с Турцией временно остановлено, а в самых крупных городах закрыт въезд и выезд. Кроме того, в стране вводят комендантский час на длительное время. Два раза его вводили на выходные, то есть на 48 часов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 23 апреля 2020 года, уже сегодня, в четверг, в 31 провинции страны ввели комендантский час, который продлится до воскресенья.

Также накануне число новых зафиксированных случаев заболевания за сутки достигло минимального значения с 4 апреля. Кроме того, стало известно, что летальность от вируса в Турции находится на одном из самых низких уровней по сравнению с другими странами.