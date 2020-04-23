Коронавирус в Италии, последние новости на 23 апреля 2020: от инфекции скончались уже 25 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 23 апреля 2020 года, общее число зараженных в стране уже 187 327. Зафиксировано 25 085 смертей, а выздоровели от инфекции 54 543 человека.

В Италии введен режим ЧС, на территории страны действуют ограничительные меры. Так, местные жители могут сходить только до аптеки, магазина и выгулять собак. Все учреждения культуры, развлекательные и спортивные центры, заведения общепита закрыты. Улицы патрулируют карабинеры, а нарушителям карантина полагается крупный штраф. В Риме, например, оштрафовали местную жительницу за то, что она выгуливала свою черепаху. А пенсионеры одной из провинций Италии говорили родным, что пошли в магазин, а сами встречались и общались. Правда, их на первый раз штрафовать не стали.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 23 апреля 2020 года, накануне стало известно, что за сутки в стране от инфекции выздоровели почти три тысячи человек. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Кроме того, с каждым днем снижается число зараженных COVID-19 итальянцев.

Летом в Италии, возможно, откроют пляжный сезон. В случае, если решение по этому поводу будет положительным, все оборудование на пляжах обязательно будут дезинфицировать. Обдумываются и ограничительные меры. Например, уменьшение количества шезлонгов.