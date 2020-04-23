2020-04-23T08:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 23 апреля 2020: от инфекции скончались уже 25 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Италии на 23 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 23 апреля 2020: число зараженных COVID-19 всю неделю снижаетсяКоронавирус в Италии, последние новости на 23 апреля 2020: число зараженных COVID-19 всю неделю снижаетсяФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 23 апреля 2020 года, общее число зараженных в стране уже 187 327. Зафиксировано 25 085 смертей, а выздоровели от инфекции 54 543 человека.

В Италии введен режим ЧС, на территории страны действуют ограничительные меры. Так, местные жители могут сходить только до аптеки, магазина и выгулять собак. Все учреждения культуры, развлекательные и спортивные центры, заведения общепита закрыты. Улицы патрулируют карабинеры, а нарушителям карантина полагается крупный штраф. В Риме, например, оштрафовали местную жительницу за то, что она выгуливала свою черепаху. А пенсионеры одной из провинций Италии говорили родным, что пошли в магазин, а сами встречались и общались. Правда, их на первый раз штрафовать не стали.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 23 апреля 2020 года, накануне стало известно, что за сутки в стране от инфекции выздоровели почти три тысячи человек. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Кроме того, с каждым днем снижается число зараженных COVID-19 итальянцев.

Летом в Италии, возможно, откроют пляжный сезон. В случае, если решение по этому поводу будет положительным, все оборудование на пляжах обязательно будут дезинфицировать. Обдумываются и ограничительные меры. Например, уменьшение количества шезлонгов.

Венеция опустела из-за вспышки коронавируса.Дрон пролетел над опустевшими достопримечательностями города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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