Коронавирус в Китае, последние новости на 23 апреля 2020: выявлено 10 случаев заболевания

По состоянию на 23 апреля 2020 года в Китае выявлено еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в КНР составляет 82 798. Количество жертв остается 4632 человека.

Число зараженных коронавирусом в Китае, как ввозных, так и локальных, с каждым днем снижается. На сегодняшний день в больницах остаются менее 1000 пациентов. По данным минздрава КНР, 93,2% из всех зараженных выздоровели, 5,59% скончались.

Еще один штат США, на этот раз Миссисипи, подал в суд на Китай, обвинив страну в пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Линн Фитч.Со слов властей США, из-за политики КНР пострадали много жителей США. Фитч отметила, что планирует наказать республику и добиться справедливости.

Накануне также прокурор штата Эрик Шмитт подал в суд на Китай. Он требует, чтобы Китай компенсировал «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения».