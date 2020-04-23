Коронавирус в Армении, последние новости на 23 апреля 2020: количество заболевших выросло до 1523, снимаются некоторые ограничения

По состоянию на 23 апреля 2020 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло на 50 и достигло 1523. Об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

- В Армении подтверждены 1523 случая коронавируса. Излечились 659 пациентов. Скончались 24 человека, - уточнили в ведомстве

Лечение на сегодняшний день продолжают 840 пациентов. Второй день подряд новых смертей среди пациентов с COVID-19 не зафиксировано.

В стране с начала эпидемии проведено уже 15 960 тестов на выявление коронавируса.

Вице-премьер Тигран Авинян заявил, что режим ЧП могут смягчить, и транспорт в Армении может снова заработать. Власти планируют снять ограничения с железнодорожного сообщения, пассажирского и грузового, но на внутригородской транспорт пока остаются.

Как сообщает Sputnik Армения, теперь для возобновления городского транспорта, скорее всего, будет издано отдельное распоряжение властей столицы.

В стране на сегодняшний день разрешены сельскохозяйственные работы. Что касается торговли и услуг, по-прежнему запрещена продажа автомашин, но разрешены их техобслуживание и ремонт.

Продолжает действовать и запрет на работу точек общепита: рестораны и кафе могут работать только на доставку, но залы обслуживания по-прежнему закрыты. Разрешается и работа столовых при учреждениях и предприятиях.