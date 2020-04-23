«Вернулись к цифрам недельной давности»: В Москве число заболевших коронавирусом снижается уже три дня подряд

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Москве отмечается снижение числа заболевших в течение сразу трех дней подряд. В Оперативном штабе Москвы по COVID-2019 сообщили, что за сутки инфекцию выявили у 1959 человек. Такие же показатели, к слову, были неделю назад - 17 апреля. Наибольшее число заболевших специалисты фиксировали 19 апреля - 3570. И вот, начиная с 21 апреля цифры пошли на убывание: 21.04 - 3083, 22.04 - 2548, сегодня - 1959.По данным Оперативного штаба, по-прежнему около половины всех новых пациентов с COVID-2019 моложе 45 лет.

«40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% - старше 80 лет. Также 3% среди заболевших - дети».

Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что за сутки московские врачи выписали 181 человека с отрицательными повторными тестами на коронавирус. Всего с начала эпидемии от новой инфекции вылечились более 2,4 тысяч человек.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики», - заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

За сутки скончались 27 человек. За весь период - уже 288.

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 33 940 случаев коронавируса», - сообщили в Оперативном штабе.