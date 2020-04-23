Россиян спасет цифра

Одно из них – ускорение принятие закона о «Цифровых финансовых активах».

Как сообщил «Интерфакс», РСПП обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с помощью о содействии в принятии данного законопроекта. Авторы письма - глава РСПП Александр Шохин и сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, глава «Норникеля» Владимир Потанин просят поддержать принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» во время весенней сессии Госдумы.

Источники агентства подтвердили, что обращение РСПП поступило в правительство. Документом занимается департамент информационных технологий . Как, в свою очередь, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект о цифровых финансовых активах находится в высокой степени готовности для рассмотрения уже во втором чтении. Он признает, что помощь премьер-министра может оказать необходимую поддержку для принятия закона в короткие сроки. В этом случае шансы, что законопроект будет принят в весеннюю сессию, становятся велики.

Наличие закона о цифровых финансовых активах позволит решить сразу несколько глобальных проблем. «Понимая всю сложность ситуации, в которой сейчас находится экономика России в связи с пандемией, считаем, что принятие закона о ЦФА позволит бизнесу использовать ключевые возможности цифровизации для пост-кризисного восстановления и дальнейшего экономического развития», - считает глава РСПП Александр Шохин.

Он отмечает, что уже сейчас происходит пересмотр приоритетов секторов экономики, осуществляется поиск новых рынков в попытках сохранить ликвидность бизнеса. «Бизнес уже вынужденно и массово обратился к возможностям цифровизации как фактору стабилизации и сохранения доступа к клиентам. Это мощный и уникальный цифровой тренд не должен быть утерян», - говорится в письме.

Возможность выпуска бизнесом цифровых финансовых инструментов для привлечения финансирования упростит доступ к рынку долгового капитала. А это, в свою очередь, будет способствовать восстановлению экономики после «разрушительного воздействия пандемии». В частности, использование цифровых активов радикально улучшит положение дел с дебиторской задолженностью, жизненно важной для малого и среднего бизнеса.

Цифровые активы могут быть востребованы инвесторами. Для ритейловых или некрупных инвесторов, к примеру, ряд активов недоступен. Цифровой же закон дает право российским эмитентам выпускать обеспеченные реальными товарами токены - единицу стоимости, которую можно дробить. Это и есть одна из основных его ценностей: возможность приобретать различные активы частями. Наличие доступного инструмента позволит оживить изрядно пострадавший от последствий пандемии инвестиционный рынок.

Наконец, крупным игрокам, готовым токенизировать свои активы, этот законопроект поможет сформировать цифровую сеть с клиентами и подрядчиками, отмечают эксперты.