Погрузки жизненной необходимости

Первые 20 миллионов медицинских масок из Китая в ближайшее время поступят в уральские регионы России. Об этом сообщили в РЖД, чья дочерняя компания АО «РЖД Логистика» в рамках борьбы с COVID-19 организует серию поставок масок и других медицинских изделий, в том числе халатов, из КНР в российские города.

14 сорокафутовых контейнеров с 85 тоннами трехслойных защитных масок в составе ускоренного поезда отправились из Шанхая 19 апреля. Вагоны с контейнерами с масками будут оцеплены в Екатеринбурге, откуда после растаможивания средства индивидуальной защиты поступят в медицинские учреждения уральского и соседних с ним регионов.

В РЖД объяснили, что доставка осуществляется в рамках проводимой работы по закупкам в КНР наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты. Структура перевозчика «РЖД Логистика» действует совместно с ПАО «ТрансКонтейнер» и по согласованию с Минпромторгом РФ. «РЖД Логистика» прорабатывает с ведомством доставку из Китая защитных костюмов для врачей и специальных тканей для их пошива, а также для производства масок. Среди пунктов назначения, кроме упомянутых, - Москва, Новосибирск, Иркутск и Красноярск.

Потребность в противоэпидемических средствах индивидуальной защиты, напомним, возросла во всем мире с начала текущего года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Буквально за считанные недели маски превратились в товар жизненной необходимости. В России уже в конце января спрос на эти средства защиты подскочил в 13 раз и с тех пор только увеличивается.

РЖД, со своей стороны, предпринимают все необходимые усилия для осуществления своевременных отправок средств индивидуальной зашиты населения. В конце марта компания отправила из китайского Уханя в Германию пятьдесят сорокафутовых контейнеров с соответствующими социально значимыми грузами. А по России только в марте в различные регионы перевозчик отгрузил 480 тонн медикаментов. В этот же период на станции Московской железной дороги для обеспечения поставок в больницы и аптеки столичного региона поступило 190 тонн медикаментов.

В течение апреля погрузки социально значимых товаров на внутренний рынок активно росли и увеличились с начала месяца уже почти на 60%. Львиную долю всех транспортированных товаров первой необходимости занимают продукты питания - сахар, соль, масло, зерновые, рыба и другие, а также гигиенические средства и изделия медицинского назначения.

Чтобы поставлять товары как можно быстрее, РЖД увеличили количество ускоренных контейнерных составов и ввели дополнительные ночные экспрессы на ряде направлений. Последние, в частности, активно используются на Свердловской железной дороге и пользуются популярностью у представителей малого и среднего бизнеса. Результаты не заставили себя ждать - только в апреле со станций Свердловской железной дороги были отгружены более 40 контейнеров, а это свыше 1,1 тыс. тонн медикаментов, санитарно-гигиенических изделий и моющих средств.

Как ранее сообщали эксперты, дефицит масок и других средств защиты может сохраниться до конца эпидемии. Главная причина - отсутствие достаточного количества мощностей, необходимых для производства этих средств внутри страны. В этой ситуации организованные поставки из Китая и других стран, в том числе по сети РЖД - вопрос национальной безопасности, с обеспечением которой федеральный перевозчик достаточно успешно справляется.