Во Франции пациентов с коронавирусом будут лечить никотином

Врачи продолжают искать оптимальный способ лечения коронавируса. Французские медики планируют включить в свою методику никотиновые пластыри. Их будут прикреплять больным с COVID-19 и медработникам, пишет Daily Mail. На такой необычный шаг врачей натолкнуло исследование группы парижских ученых. Те установили, что процент курильщиков среди инфицированных - госпитализированных и проходящих лечение дома - был крайне мал. Хотя ранее специалисты предполагали обратное.

В исследовании участвовали 480 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Средний возраст пациентов, проходящих лечение в больнице, составлял 65 лет. Из них лишь 4,4% были заядлыми курильщиками. Среди тех, кто лечился дома, курильщиками оказались только 5,3%, а их средний возраст составил 44 года.

Для сравнения, во Франции в возрасте от 44 до 53 лет курит около 40%, а в возрастной группе 65-75 лет - около 11%. Таким образом, заразилось коронавирусом довольно небольшое число курильщиков, а те, что все-таки оказались инфицированы, перенесли болезнь довольно легко.

Проанализировав это соотношение, ученые выдвинули две теории. Первая - никотин может предотвратить заражение организма коронавирусом. Вторая - никотин может защищать иммунную систему от чрезмерно острой реакции на вирус. В обоих случаях, никотин может оказывать благоприятное воздействие на организм при заражении COVID-2019.

Чтобы проверить эти версии, ученые решили наклеить никотиновые пластыри инфицированным пациентам, которые находятся в реанимациях и простых палатах. Также пластыри будут носить и врачи. Это поможет понять, оказывает ли влияние никотин на предотвращение распространения коронавируса.

Врачи, несмотря на благоприятный эффект от каждодневного курения в условиях пандемии, призывают людей не хвататься за сигареты, напоминая о серьезном вреде для здоровья.

Это уже не первое исследование. Ранее к схожим выводам пришли ученые из Университета Пьера и Марии Кюри. Они утверждали, что только 8,5% из 11 тысяч госпитализированных пациентов оказались заядлыми курильщиками.

А согласно исследованию, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine, 12,6% из 1100 инфицированных в Китае были действующими курильщиками, а 1,9% - бывшими.

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