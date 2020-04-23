Довели родственнички: Федосеева-Шукшина слегла после предательства внучки и Алибасова

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, которая сейчас проживает в мемориальной квартире писателя на улице Бочкова, оказалась под угрозой соседства с чужим человеком. Половину четырехкомнатной квартиры по смешной цене в 5 миллионов (это, как минимум, в три раза дешевле рыночной стоимости) ее внучка Анна Трегубенко втайне от бабушки продала своему любовнику - фитнес-тренеру Теймуру Керимову.

Народная артистка могла бы съехать в свою собственную двушку в Новой Москве, но и та занята - по дарственной от жены квадратные метры достались Бари Алибасову, а он, в свою очередь, переписал их на своего водителя. Круг замкнулся: всю жизнь дарившая родственникам квартиры Федосеева-Шукшина осталась без своего угла. При этом, как выяснилось, ни о какой дарственной мужу-продюсеру она и не подозревала.

- Что это за документ, я ничего не подписывала и никому не отдавала свое жилье! - заявила Лидия Николаевна в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. - Верните мне мою квартиру!

Однако, делать это Бари Каримович, несмотря на уговоры и осуждение присутствовавших в студии, категорически отказался: "Это мое имущество, все документы составлены законно. Распоряжаюсь им, как хочу!".

Предательство мужа и внучки стало сильным ударом для Федосеевой-Шукшиной. Артистка не может найти в себе силы даже встать с кровати - она буквально слегла.

- Лидия Николаевна очень плоха - она безумно расстроена всей этой ситуацией, - рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.

Между тем, есть шанс, что в ближайшее время Народная артистка сможет вернуть жилье в Финляндии, когда-то подаренное внучке. Девушка публично заявила, что отдает имущество, правда, необходимые документы пока так и не оформила...

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