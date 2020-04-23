2020-04-23T12:49:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 23 апреля 2020: 13 новых случаев и один летальный исход

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 23 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Висануйотхин также сообщил, что большинство заболевших в стране – люди от 20 до 29 лет, а умирают люди старше 60 лет.Висануйотхин также сообщил, что большинство заболевших в стране – люди от 20 до 29 лет, а умирают люди старше 60 лет.
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По состоянию на 23 апреля 2020 года в Таиланде зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. С момента начала эпидемии – это самый низкий показатель в стране. За сутки также один человек скончался. Об этом сообщил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Погибшей оказалась 75-летняя гражданка королевства. Женщина страдала серьезными заболеваниями.

- Скончалась гражданка Таиланда в возрасте 75 лет, страдавшая, помимо коронавирусной инфекции, хроническим заболеванием сосудов головного мозга. Хочу выразить соболезнования семье умершей, - сказал прес-секретарь.

Висануйотхин также сообщил, что большинство заболевших в стране – люди от 20 до 29 лет, а умирают люди старше 60 лет.

Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 839 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции 50 человек, полностью выздоровевших – 2 430 человек.

- У нас сегодня самое низкое количество заболевших за сутки за долгое время. Напомню, что самое высокое количество инфицированных за сутки, более 180 человек, было в Таиланде в середине марта, - сказал прес-секретарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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