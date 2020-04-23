2020-04-23T12:49:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 23 апреля 2020: за сутки умерли 544 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 23 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Выписаны из больниц 40 657 человек, за последние сутки - 1 476 человек.Выписаны из больниц 40 657 человек, за последние сутки - 1 476 человек.
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По состоянию на 23 апреля 2020 года во Франции от коронавируса умерли 544 человека, 336 человек скончались в больницах и 208 в домах престарелых. Об этом сообщается на сайте правительства Франции.

Количество зараженных за сутки выросло на 1 827 человек, теперь их 119 151 человек.

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 21 340 летальных случаев. В настоящее время в больницы госпитализированы 29 741 человек, что на 365 меньше, чем за предыдущие сутки.

Выписаны из больниц 40 657 человек, за последние сутки выписали 1 476 человек.

Тем временем США отправят 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, заявил Дональд Трамп. - Я говорил сегодня с несколькими мировыми лидерами, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции. Отправим Испании, Италии, - сказал Трамп.

Президент отметил, что стратегический запас аппаратов ИВЛ в Соединенных Штатах составляет около 10 000 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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