Коронавирус во Франции, последние новости на 23 апреля 2020: за сутки умерли 544 человека

По состоянию на 23 апреля 2020 года во Франции от коронавируса умерли 544 человека, 336 человек скончались в больницах и 208 в домах престарелых. Об этом сообщается на сайте правительства Франции.

Количество зараженных за сутки выросло на 1 827 человек, теперь их 119 151 человек.

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 21 340 летальных случаев. В настоящее время в больницы госпитализированы 29 741 человек, что на 365 меньше, чем за предыдущие сутки.

Выписаны из больниц 40 657 человек, за последние сутки выписали 1 476 человек.

Тем временем США отправят 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, заявил Дональд Трамп. - Я говорил сегодня с несколькими мировыми лидерами, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции. Отправим Испании, Италии, - сказал Трамп.

Президент отметил, что стратегический запас аппаратов ИВЛ в Соединенных Штатах составляет около 10 000 штук.